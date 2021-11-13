Laudo aponta causa da morte de Marília Mendonça e de ocupantes do avião

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A situação ocorre quando é registrada lesão grave de, pelo menos, dois órgãos ou duas partes do corpo causadas por forças externas de natureza física (choque) ou química (queimadura). Além disso, os ferimentos nos passageiros da aeronave podem incluir fratura de ossos, lesões na coluna, lesões cerebrais, hemorragias, perda de membros e múltiplas fraturas ósseas.

Entretanto, é ressaltado pelo médico legista que, ainda são aguardados os resultados dos exames denominados de " complementares": toxicológico e alcoolemia, para emitir o laudo definitivo sobre as mortes. Sendo necessário pois, dessa forma, é possível saber se piloto o e copiloto passaram ou não mal durante o voo, por exemplo.