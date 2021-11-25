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Fatal

Idoso morre atropelado por moto ao atravessar a BR 262 em Cariacica

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima, 71 anos, foi atingida por uma moto no km 3, na altura do bairro Alto Lage, por volta das 10h desta quinta (25). Piloto da motocicleta sofreu ferimentos graves

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 11:19

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

25 nov 2021 às 11:19
cariacica
A motocicleta que atingiu o idoso foi retirada da pista e ficou apoiada em uma árvore no canteiro central da BR 262 Crédito: Internauta
Um idoso de 71 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta no km 3 da BR 262, em Cariacica, por volta das 10h desta quinta-feira (25). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima atravessava a via quando acabou atingido pela moto.
Com a batida, o idoso faleceu no local, na altura do bairro Alto Lage, em frente a um galpão de uma cervejaria. O homem que pilotava a motocicleta sofreu ferimentos graves e precisou ser socorrido pelo Samu e, posteriormente, foi encaminhado para um hospital.
Devido ao acidente, uma faixa da via central no sentido Vitória foi interditada para preservar o corpo  e para o trabalho da perícia. Até o momento, o idoso e o piloto da moto não tiveram os nomes divulgados.

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