Idoso morre atropelado por moto ao atravessar a BR 262 em Cariacica

Um idoso de 71 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta no km 3 da BR 262, em Cariacica, por volta das 10h desta quinta-feira (25). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima atravessava a via quando acabou atingido pela moto.
Com a batida, o idoso faleceu no local, na altura do bairro Alto Lage, em frente a um galpão de uma cervejaria. O homem que pilotava a motocicleta sofreu ferimentos graves e precisou ser socorrido pelo Samu e, posteriormente, foi encaminhado para um hospital.
Devido ao acidente, uma faixa da via central no sentido Vitória foi interditada para preservar o corpo e para o trabalho da perícia. Até o momento, o idoso e o piloto da moto não tiveram os nomes divulgados.