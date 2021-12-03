Passagem de ônibus sobe para R$ 3,45 em São Gabriel da Palha

Viação Gabrielense, que faz o transporte intermunicipal de São Gabriel da Palha. Crédito: Viação Gabrielense | Reprodução

A tarifa dos ônibus circulares do município de São Gabriel da Palha , no Noroeste do Estado , vai ficar mais cara a partir da próxima segunda-feira (6). O valor da passagem vai aumentar em R$ 1,20, passando de R$ 2,25 para R$ 3,45. O reajuste de 53% foi anunciado no Diário Oficial do município nesta sexta-feira (3), por determinação do prefeito Tiago Rocha.

Segundo a Prefeitura de São Gabriel da Palha, o reajuste foi necessário para que a empresa de transportes voltasse a cumprir os horários e linhas, que haviam sido reduzidos. A administração municipal informou que a empresa já estava há dois anos sem ajustar o valor da passagem — o último ajuste foi em 2019 —, por isso vinha cortando algumas linhas de circulação entre os bairros do município.

Your browser does not support the audio element. Passagem de ônibus sobe para três reais e quarenta e cinco centavos em São Gabriel da Palha

No final deste ano, a empresa fez uma solicitação de aumento. A prefeitura realizou um levantamento considerando a redução do número de passageiros em quase 50%, entre 2020 e 2021, o aumento do preço do combustível e o ajuste do salário dos funcionários.

Após análise dos dados, foi proposto um realinhamento do valor da passagem em 53%. Segundo a prefeitura, com o reajuste, a empresa volta a prestar os serviços de linhas e horários, que haviam sido reduzidos.