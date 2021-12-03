Passagem de ônibus sobe para R$ 3,45 em São Gabriel da Palha

A tarifa dos ônibus circulares do município de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado, vai ficar mais cara a partir da próxima segunda-feira (6). O valor da passagem vai aumentar em R$ 1,20, passando de R$ 2,25 para R$ 3,45. O reajuste de 53% foi anunciado no Diário Oficial do município nesta sexta-feira (3), por determinação do prefeito Tiago Rocha.
Segundo a Prefeitura de São Gabriel da Palha, o reajuste foi necessário para que a empresa de transportes voltasse a cumprir os horários e linhas, que haviam sido reduzidos. A administração municipal informou que a empresa já estava há dois anos sem ajustar o valor da passagem — o último ajuste foi em 2019 —, por isso vinha cortando algumas linhas de circulação entre os bairros do município.
Passagem de ônibus sobe para três reais e quarenta e cinco centavos em São Gabriel da Palha
No final deste ano, a empresa fez uma solicitação de aumento. A prefeitura realizou um levantamento considerando a redução do número de passageiros em quase 50%, entre 2020 e 2021, o aumento do preço do combustível e o ajuste do salário dos funcionários.
Após análise dos dados, foi proposto um realinhamento do valor da passagem em 53%. Segundo a prefeitura, com o reajuste, a empresa volta a prestar os serviços de linhas e horários, que haviam sido reduzidos.
Demandada pela reportagem, a Viação Gabrielense, que faz o transporte intermunicipal de São Gabriel da Palha, informou que vai voltar com a frota total para as ruas, mas não detalhou quando, nem quais serão as novas linhas.