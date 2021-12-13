CartãoGV: recarga poderá ser feita pelo PicPay a partir desta terça

Mais facilidade e comodidade. A partir de amanhã o Cartão GV também poderá ser recarregado através do PicPay. No site https://t.co/6MhLBaxinF também é possível acessar a lista completa e georeferenciada, com endereços e contatos de lojas e parceiros. São mais de 140 pontos. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) December 13, 2021

O PicPay foi criado no Espírito Santo e é atualmente o maior aplicativo de pagamentos no Brasil, com mais de 60 milhões de usuários. Disponível para download em celulares com sistemas operacionais Android e iOS, a plataforma permite fazer compras, realizar ou receber pagamentos pelo smartphone — com cartão de crédito ou valor de transferência.

Segundo o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, a implantação do CartãoGV, junto ao novo sistema de bilhetagem, foi pensada para agregar tecnologia. “Foi uma modernização importante. Um sistema que permite trazer novas formas de recarga e de pagamento de tarifa. Para fomentar o uso do transporte coletivo, é imprescindível que o usuário tenha diversas opções para que o serviço seja uma comodidade”, reforçou.

CartãoGV, o Bilhete Único Metropolitano da Grande Vitória, poderá ser recarregado pelo PicPay Crédito: Divulgação | GVBus

SAIBA MAIS SOBRE O CARTÃOGV

Segundo informações do governo do Estado, o CartãoGV é o Bilhete Único Metropolitano utilizado no Sistema Transcol e tem tecnologia antifraudes, proporcionando mais segurança e agilidade a bordo. Atualmente, ele também possibilita que moradores de Viana e de Vitória façam conexões entre linhas sem precisar passar por um terminal ou pagar uma segunda tarifa.

Como adquirir: o Cartão GV pode ser adquirido nos postos de venda do GVBus, nos terminais, rede física de parceiros ou ainda em máquinas de autoatendimento, pelo valor de R$ 10,00 que são convertidos em créditos.

ONDE E ADQUIRIR E RECARREGAR O CARTÃO GV:

Como adquirir: o Cartão GV pode ser adquirido nos postos de venda do GVBus, nos terminais, rede física de parceiros ou ainda em máquinas de autoatendimento, pelo valor de R$ 10, que são convertidos em créditos. Veja onde adquirir e recarregar:

Site: www.cartaogv.com.br

www.cartaogv.com.br Aplicativo ÔnibusGV: disponível para Android e IOS - para recarga

disponível para Android e IOS - para recarga MobiGV: Van itinerante: programação no site: www.cartaogv.com.br

Van itinerante: programação no site: www.cartaogv.com.br Agentes de venda: pessoas identificadas que circulam nos terminais vendendo cartões e créditos

Os usuários do transporte público também podem realizar a compra de créditos e cartões na roleta de entrada dos terminais, onde dois agentes se posicionam nas guaritas para atender os passageiros que não possuem créditos ou cartões e desejam entrar para pegar um ônibus.

MÁQUINAS DE AUTOATENDIMENTO

Terminais do Transcol

Terminal Campo Grande: Próximo à loja do GVBus. Funcionamento: O mesmo do terminal

Terminal Jardim América: Próxima à loja do GVBus. Funcionamento: O mesmo do terminal Terminal de Itacibá: Na loja do GVBus. Funcionamento: O mesmo do terminal

Terminal de Laranjeiras: Próximo à loja do GVBus. Funcionamento: O mesmo do terminal

Terminal de Jacaraípe: Próximo à loja do GVBus. Funcionamento: O mesmo do terminal

Terminal de Carapina: Na loja do GVBus. Funcionamento: O mesmo do terminal

Terminal de Vila Velha: Próxima à loja do GVBus. Funcionamento: O mesmo do Terminal

Terminal do Ibes: Próximo à loja do GVBus. Funcionamento: O mesmo do terminal

Terminal São Torquato (Pagamento somente com cartão de crédito/débito)

Rodoviária de Vitória

Rodoviária de Vitória: AV. Alexandre de Buaiz (350), Ilha do Príncipe. Funcionamento: Aberta 24 horas. (Pagamento somente com cartão de crédito/débito).



Shoppings e lojas

Masterplace Mall (Supermercado OK da Reta da Penha): Av. Nossa Sra. Da Penha (2150), Barro Vermelho. Funcionamento: De segunda a sábado, de 8h às 21h. Aos domingos, de 8h às 15h (Pagamento somente com cartão de crédito/débito). Loja de Cadastro Vitória: Rua Constante Sodré (265), Santa Lúcia. Próximo ao Centro de Convenções de Vitória. Funcionamento: De segunda a sexta, de 7h às 17h. (Pagamento somente com cartão de crédito/débito).

Shopping Moxuara - Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica (Pagamento somente com cartão de crédito/débito)

Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra (Pagamento somente com cartão de crédito/débito)

Shopping Montserrat - Av. Eldes Scherrer Souza, 2162- Colina de Laranjeiras, Serra (Pagamento somente com cartão de crédito/débito)

Shopping Praia da Costa - Avenida Doutor Olívio Lira, 353 - Praia da Costa, Vila Velha (Pagamento somente com cartão de crédito/débito)

Shopping Boulevard - Vila Velha Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha (Pagamento somente com cartão de crédito/débito)

Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2.418 - Divino Espírito Santo, Vila Velha (Pagamento somente com cartão de crédito/débito)

Shopping Norte Sul - Av. José Maria Vivácqua Santos, 400 - Jardim Camburi, Vitória (Pagamento somente com cartão de crédito/débito)

Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória (Pagamento somente com cartão de crédito/débito)



COMO ADQUIRIR O CARTÃO NO AUTOATENDIMENTO: