CartãoGV: recarga poderá ser feita pelo PicPay a partir desta terça

Os usuários do Sistema Transcol — responsável pelo transporte coletivo na Grande Vitória — poderão também fazer a recarga do CartãoGV pelo por meio do aplicativo PicPay a partir desta terça-feira (14). O cartão é a única forma de pagamento aceita nos ônibus do sistema. A novidade foi anunciada pelo governador do Estado, Renato Casagrande.
O PicPay foi criado no Espírito Santo e é atualmente o maior aplicativo de pagamentos no Brasil, com mais de 60 milhões de usuários. Disponível para download em celulares com sistemas operacionais Android e iOS, a plataforma permite fazer compras, realizar ou receber pagamentos pelo smartphone — com cartão de crédito ou valor de transferência.
Segundo o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, a implantação do CartãoGV, junto ao novo sistema de bilhetagem, foi pensada para agregar tecnologia. “Foi uma modernização importante. Um sistema que permite trazer novas formas de recarga e de pagamento de tarifa. Para fomentar o uso do transporte coletivo, é imprescindível que o usuário tenha diversas opções para que o serviço seja uma comodidade”, reforçou.
SAIBA MAIS SOBRE O CARTÃOGV
Segundo informações do governo do Estado, o CartãoGV é o Bilhete Único Metropolitano utilizado no Sistema Transcol e tem tecnologia antifraudes, proporcionando mais segurança e agilidade a bordo. Atualmente, ele também possibilita que moradores de Viana e de Vitória façam conexões entre linhas sem precisar passar por um terminal ou pagar uma segunda tarifa.
Como adquirir: o Cartão GV pode ser adquirido nos postos de venda do GVBus, nos terminais, rede física de parceiros ou ainda em máquinas de autoatendimento, pelo valor de R$ 10,00 que são convertidos em créditos.
ONDE E ADQUIRIR E RECARREGAR O CARTÃO GV:
Como adquirir: o Cartão GV pode ser adquirido nos postos de venda do GVBus, nos terminais, rede física de parceiros ou ainda em máquinas de autoatendimento, pelo valor de R$ 10, que são convertidos em créditos. Veja onde adquirir e recarregar:
- Site: www.cartaogv.com.br
- Aplicativo ÔnibusGV: disponível para Android e IOS - para recarga
- MobiGV: Van itinerante: programação no site: www.cartaogv.com.br
- Agentes de venda: pessoas identificadas que circulam nos terminais vendendo cartões e créditos
Os usuários do transporte público também podem realizar a compra de créditos e cartões na roleta de entrada dos terminais, onde dois agentes se posicionam nas guaritas para atender os passageiros que não possuem créditos ou cartões e desejam entrar para pegar um ônibus.
MÁQUINAS DE AUTOATENDIMENTO
Terminais do Transcol
- Terminal Campo Grande: Próximo à loja do GVBus. Funcionamento: O mesmo do terminal
- Terminal Jardim América: Próxima à loja do GVBus. Funcionamento: O mesmo do terminal
- Terminal de Itacibá: Na loja do GVBus. Funcionamento: O mesmo do terminal
- Terminal de Laranjeiras: Próximo à loja do GVBus. Funcionamento: O mesmo do terminal
- Terminal de Jacaraípe: Próximo à loja do GVBus. Funcionamento: O mesmo do terminal
- Terminal de Carapina: Na loja do GVBus. Funcionamento: O mesmo do terminal
- Terminal de Vila Velha: Próxima à loja do GVBus. Funcionamento: O mesmo do Terminal
- Terminal do Ibes: Próximo à loja do GVBus. Funcionamento: O mesmo do terminal
- Terminal São Torquato (Pagamento somente com cartão de crédito/débito)
Rodoviária de Vitória
- Rodoviária de Vitória: AV. Alexandre de Buaiz (350), Ilha do Príncipe. Funcionamento: Aberta 24 horas. (Pagamento somente com cartão de crédito/débito).
Shoppings e lojas
- Masterplace Mall (Supermercado OK da Reta da Penha): Av. Nossa Sra. Da Penha (2150), Barro Vermelho. Funcionamento: De segunda a sábado, de 8h às 21h. Aos domingos, de 8h às 15h (Pagamento somente com cartão de crédito/débito).
- Loja de Cadastro Vitória: Rua Constante Sodré (265), Santa Lúcia. Próximo ao Centro de Convenções de Vitória. Funcionamento: De segunda a sexta, de 7h às 17h. (Pagamento somente com cartão de crédito/débito).
- Shopping Moxuara - Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica (Pagamento somente com cartão de crédito/débito)
- Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra (Pagamento somente com cartão de crédito/débito)
- Shopping Montserrat - Av. Eldes Scherrer Souza, 2162- Colina de Laranjeiras, Serra (Pagamento somente com cartão de crédito/débito)
- Shopping Praia da Costa - Avenida Doutor Olívio Lira, 353 - Praia da Costa, Vila Velha (Pagamento somente com cartão de crédito/débito)
- Shopping Boulevard - Vila Velha Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha (Pagamento somente com cartão de crédito/débito)
- Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2.418 - Divino Espírito Santo, Vila Velha (Pagamento somente com cartão de crédito/débito)
- Shopping Norte Sul - Av. José Maria Vivácqua Santos, 400 - Jardim Camburi, Vitória (Pagamento somente com cartão de crédito/débito)
- Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória (Pagamento somente com cartão de crédito/débito)
COMO ADQUIRIR O CARTÃO NO AUTOATENDIMENTO:
Para adquirir o CartãoGV nas máquinas de autoatendimento, basta escolher a opção "Faça seu Cartão" na tela inicial. Em seguida, a pessoa deve digitar o número do CPF no teclado. Na sequência, deve selecionar o valor da recarga, lembrando que para a aquisição nas ATM, o valor mínimo cobrado é de R$ 10,00. Se o pagamento for efetuado em dinheiro (no caso das máquinas disponíveis nos terminais), não é possível efetuar o troco. Concluído este processo, o CartãoGV será liberado pelo dispenser da máquina.