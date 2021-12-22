Prédio é evacuado após apartamento pegar fogo em Vitória

Incêndio atingiu apartamento no quarto andar de prédio em Vitória Crédito: Leitor de A Gazeta

Um apartamento localizado no quarto andar de um prédio no bairro Romão, em Vitória , foi atingido por um incêndio na manhã desta quarta-feira (22). Por conta das chamas, que já foram controladas pelo Corpo de Bombeiros , os moradores tiveram que evacuar completamente o edifício. A proprietária do imóvel não estava lá e ninguém ficou ferido. As causas do incêndio não foram informadas.

Quem percebeu que o apartamento estava em chamas foi uma outra moradora do prédio, que preferiu não ser identificada. Ela contou que o marido dela estava saindo para ir trabalhar quando viu a fumaça, por volta das 8h40. Ele voltou para dentro do prédio, arrombou a porta do apartamento e tentou apagar as chamas.

"Meu marido estava saindo de casa , colocou o lixo na lixeira e viu a fumaça. Ele voltou para o prédio e arrombou a porta do apartamento para apagar o fogo. Como ele viu, ele me informou e eu fiz o que eu pude, peguei o celular e chamei os Bombeiros", disse.

Incêndio atingiu apartamento no quarto andar de prédio em Vitória Crédito: Leitor de A Gazeta

A moradora relatou que o Corpo de Bombeiros demorou cerca de 20 minutos para chegar ao local e que, por isso, os moradores tiveram que fazer o combate inicialmente as chamas. Ela contou que a dona do apartamento chegou até o prédio quando o incêndio já estava controlado.