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Sem feridos

Motorista invade loja em acidente em Jardim da Penha, Vitória

Fato ocorreu na Praça Regina Frigeri Furno, conhecida na região como "Praça do Epa". Segundo apuração da TV Gazeta, motorista disse que acionaria a ré, mas se confundiu
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

21 dez 2021 às 16:20

Publicado em 21 de Dezembro de 2021 às 16:20

Motorista perdeu o controle do carro e invadiu loja em Jardim da Penha
Motorista perdeu o controle do carro e invadiu loja em Jardim da Penha Crédito: Caique Verli
Uma idosa de 83 anos invadiu uma loja de artigos de esportes com o próprio carro na tarde desta teça-feira (21), no bairro Jardim da Penha, em Vitória. O acidente aconteceu na Praça Regina Frigeri Furno, conhecida na região como "Praça do Epa".
Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, a motorista — que não se identificou — afirmou que ao invés de acionar a ré, se confundiu e acabou acelerando o carro. Ninguém ficou ferido. A loja ainda está fazendo os cálculos do prejuízo. Veja o vídeo do momento do acidente:
Em entrevista à TV Gazeta, o gerente do estabelecimento, Maicon Mota, afirmou que os funcionários estavam atendendo um cliente quando ouviram o barulho do veículo invadindo a loja. "Outra funcionária estava sentada e viu que o carro estava entrando aqui. Quando a motorista quebrou a vitrine, entramos no estoque para nos proteger. Até aquele momento, não sabíamos o que estava acontecendo", detalhou.
O gerente definiu o acidente como "um livramento", já que a loja conta com várias colunas de sustentação e nenhuma delas foi atingida, o que fez com que ninguém se machucasse. "Foi uma correria, um susto imenso. A vitrine está debaixo do carro. O carro arrastando a vitrine, o barulho foi o pior. Não temos como calcular o prejuízo porque acionamos a perícia e o seguro, vamos conversar com a senhora que estava dirigindo", disse.
Segundo ele, além da senhora que dirigia o veículo, outra idosa ocupada o banco do carona. Elas não sofreram nenhum tipo de lesão. "Os policiais vieram rapidamente, colocamos ela sentadas aqui para tranquilizá-las. Os bens materiais nós recuperamos, mas se machucasse alguém seria pior. Foi um prejuízo grande. A sensação é de alívio porque não atingiu ninguém. Se fosse de um momento de muito movimento aqui, seria pior. Agora é agradecer a Deus pelo livramento", concluiu.
A reportagem de A Gazeta acionou a Guarda Municipal de Vitória e a Polícia Militar para obter mais detalhes, mas ainda não teve retorno.

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