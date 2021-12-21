Motorista invade loja em acidente em Jardim da Penha, Vitória

Motorista perdeu o controle do carro e invadiu loja em Jardim da Penha Crédito: Caique Verli

Uma idosa de 83 anos invadiu uma loja de artigos de esportes com o próprio carro na tarde desta teça-feira (21), no bairro Jardim da Penha , em Vitória . O acidente aconteceu na Praça Regina Frigeri Furno, conhecida na região como "Praça do Epa".

Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, a motorista — que não se identificou — afirmou que ao invés de acionar a ré, se confundiu e acabou acelerando o carro. Ninguém ficou ferido. A loja ainda está fazendo os cálculos do prejuízo. Veja o vídeo do momento do acidente:

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Em entrevista à TV Gazeta, o gerente do estabelecimento, Maicon Mota, afirmou que os funcionários estavam atendendo um cliente quando ouviram o barulho do veículo invadindo a loja. "Outra funcionária estava sentada e viu que o carro estava entrando aqui. Quando a motorista quebrou a vitrine, entramos no estoque para nos proteger. Até aquele momento, não sabíamos o que estava acontecendo", detalhou.

O gerente definiu o acidente como "um livramento", já que a loja conta com várias colunas de sustentação e nenhuma delas foi atingida, o que fez com que ninguém se machucasse. "Foi uma correria, um susto imenso. A vitrine está debaixo do carro. O carro arrastando a vitrine, o barulho foi o pior. Não temos como calcular o prejuízo porque acionamos a perícia e o seguro, vamos conversar com a senhora que estava dirigindo", disse.

Segundo ele, além da senhora que dirigia o veículo, outra idosa ocupada o banco do carona. Elas não sofreram nenhum tipo de lesão. "Os policiais vieram rapidamente, colocamos ela sentadas aqui para tranquilizá-las. Os bens materiais nós recuperamos, mas se machucasse alguém seria pior. Foi um prejuízo grande. A sensação é de alívio porque não atingiu ninguém. Se fosse de um momento de muito movimento aqui, seria pior. Agora é agradecer a Deus pelo livramento", concluiu.