Homem é pago com R$ 3 mil em notas falsas em Divino de São Lourenço

A vítima contou para a Polícia Militar que vendeu a motocicleta, mas não sabe o nome e a origem do comprador. Após o pagamento do valor negociado em notas de R$ 50 e R$ 100 reais, o comprador seguiu sentido à Ibitirama.

Ele ainda disse para a PM que só percebeu que as notas eram falsas ao chegar em casa, pois a maioria estava com a mesma numeração. Ele foi encaminhado para a 6ª Delegacia de Alegre. A Polícia Federal ainda não foi notificada sobre o caso.