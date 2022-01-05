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Vendeu moto

Homem é pago com R$ 3 mil em notas falsas em Divino de São Lourenço

Vítima vendeu uma motocicleta para o golpista e só percebeu que as notas eram falsas ao chegar em casa
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

05 jan 2022 às 14:23

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 14:23

Um homem de 35 anos foi vítima de um golpe na noite de terça-feira (4) em Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó. Ele vendeu uma motocicleta CG 125 e recebeu R$ 3 mil como pagamento em notas falsas.
Ele vendeu uma motocicleta para o golpista e só percebeu que as notas era falsas ao chegar em casa
Homem recebe R$ 3 mil em notas falsas como pagamento em Divino São Lourenço Crédito: Reprodução - Arquivo pessoal vítima
A vítima contou para a Polícia Militar que vendeu a motocicleta, mas não sabe o nome e a origem do comprador. Após o pagamento do valor negociado em notas de R$ 50 e R$ 100 reais, o comprador seguiu sentido à Ibitirama.
Ele ainda disse para a PM que só percebeu que as notas eram falsas ao chegar em casa, pois a maioria estava com a mesma numeração. Ele foi encaminhado para a 6ª Delegacia de Alegre. A Polícia Federal ainda não foi notificada sobre o caso.

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