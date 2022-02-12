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Em Linhares

Bandidos roubam loja e levam mais de R$ 35 mil em celulares no Norte do ES

Os criminosos estavam armados e usaram capacete durante toda a ação, que durou cerca de dois minutos; este é o segundo assalto ao estabelecimento

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 19:45

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

12 fev 2022 às 19:45
Loja de celulares é assaltada em Linhares
Loja de celulares é assaltada em Linhares Crédito: Reprodução -Videomonitoramento
Uma loja foi assaltada na manhã deste sábado (12), no Centro de Linhares, no Norte do Estado. O local foi invadido por dois bandidos armados que fugiram levando celulares, notebooks e caixas de som, num prejuízo estimado em mais de R$ 35 mil. Eles ainda não foram identificados, mas as câmeras de monitoramento do local registraram toda a ação criminosa. 
Em conversa por telefone com a repórter Paula Brazão, da TV Gazeta Norte, o comerciante contou que este é o segundo assalto à loja. Antes do roubo deste sábado, ele disse que percebeu que algo aconteceria quando os assaltantes pararam em frente à loja e ficaram observando. Deu tempo apenas para pedir que a filha de oito anos corresse até a mãe e se escondesse atrás do balcão. As duas, segundo o comerciante, estão muito abaladas.
Para a Polícia Militar, o lojista acrescentou que os bandidos usaram uma arma parecida com uma submetralhadora e um revólver calibre 32. Entre os produtos roubados estão 31 aparelhos de telefone celular usados de modelos diversos. Eles usaram capacete durante toda a ação, que durou cerca de dois minutos.
Os suspeitos fugiram em uma motocicleta na direção do bairro Interlagos. O veículo foi localizado e apreendido, mas os bandidos conseguiram fugir.
O caso será investigado pela equipe da delegacia de Linhares, que vai analisar as imagens de videomonitoramento para tentar identificar os criminosos. 

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