Bandidos roubam loja e levam mais de R$ 35 mil em celulares no Norte do ES

Em conversa por telefone com a repórter Paula Brazão, da TV Gazeta Norte, o comerciante contou que este é o segundo assalto à loja. Antes do roubo deste sábado, ele disse que percebeu que algo aconteceria quando os assaltantes pararam em frente à loja e ficaram observando. Deu tempo apenas para pedir que a filha de oito anos corresse até a mãe e se escondesse atrás do balcão. As duas, segundo o comerciante, estão muito abaladas.