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Na madrugada deste sábado (12)

Motorista de caminhonete atropela e mata homem em rodovia na Serra

Teste do bafômetro feito pela Polícia Militar apontou que o condutor fez uso de álcool. Delegacia de Delitos de Trânsito vai investigar o caso

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 12:00

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

12 fev 2022 às 12:00
Motorista atropelou homem em rodovia da Serra
A caminhonete ficou com a parte frontal bastante danificada após o atropelamento Crédito: Internauta
Um homem morreu após ser atropelado por uma caminhonete Toro na pista lateral da Rodovia das Paneleiras - trecho estadualizado da BR 101, no bairro Boa Vista I, na Serra, na madrugada deste sábado (12). Segundo a Polícia Militar, o exame do bafômetro do motorista do veículo apontou que ele havia ingerido bebida alcoólica.
Aos militares, condutor alegou que seguia pela rodovia, e, ao fazer uma curva acentuada, se deparou como homem no meio da pista. Ele não conseguiu desviar a tempo com o carro e acabou atropelando a vítima.

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A força do acidente foi tanta que o carro ficou com a frente bastante danificada, arrancou uma das rodas dianteiras e foi parar sobre o canteiro que separa a pista principal da lateral, onde também atingiu um poste. O motorista, que não teve a identificação informada, sofreu escoriações leves e foi encaminhado a um hospital particular, onde recebeu atendimento. Em seguida, ele esteve na Delegacia Regional da Serra, onde foi ouvido e liberado.
De acordo com a Polícia Civil, ele não ficará preso porque prestou socorro à vítima e permaneceu no local. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. O corpo do homem atropelado foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado. Ele também não teve a identidade informada à reportagem.

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