Motorista de caminhonete atropela e mata homem em rodovia na Serra

A caminhonete ficou com a parte frontal bastante danificada após o atropelamento Crédito: Internauta

Um homem morreu após ser atropelado por uma caminhonete Toro na pista lateral da Rodovia das Paneleiras - trecho estadualizado da BR 101, no bairro Boa Vista I, na Serra , na madrugada deste sábado (12). Segundo a Polícia Militar , o exame do bafômetro do motorista do veículo apontou que ele havia ingerido bebida alcoólica.

Aos militares, condutor alegou que seguia pela rodovia, e, ao fazer uma curva acentuada, se deparou como homem no meio da pista. Ele não conseguiu desviar a tempo com o carro e acabou atropelando a vítima.

A força do acidente foi tanta que o carro ficou com a frente bastante danificada, arrancou uma das rodas dianteiras e foi parar sobre o canteiro que separa a pista principal da lateral, onde também atingiu um poste. O motorista, que não teve a identificação informada, sofreu escoriações leves e foi encaminhado a um hospital particular, onde recebeu atendimento. Em seguida, ele esteve na Delegacia Regional da Serra, onde foi ouvido e liberado.