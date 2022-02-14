Do celular ao Metaverso, as transformações digitais não param de acontecer

Tecnologia ao alcance da mão Crédito: Freepik/ Mockup Estúdio

Jamais se viu na história da humanidade mudanças tão rápidas e tão inovadoras como vemos agora. O mundo entrou em uma nova era: a era da tecnologia digital. Em pouco mais de duas décadas as mudanças foram tão abrangentes que alcançaram praticamente todas as atividades humanas.

A evolução do telefone celular e sua conexão com a internet se tornaram a grande alavanca dessas transformações. E o impacto dessa combinação foi tão grandioso que ficou difícil vermos hoje atividades não alcançadas por esse avanço da tecnologia. Na família, no trabalho, nas empresas, nas instituições públicas, etc.

Sintetizo a seguir as mudanças que julgo mais relevantes: 1. O celular, com a sua evolução tecnológica, tornou obsoletos uma infinidade de aparelhos e serviços; 2. As redes sociais tomaram conta do mundo e exercem hoje forte influência na sociedade; 3. A intercomunicação entre pessoas e máquinas através da internet e do celular se tornou tão utilizada, que a falta de conexão por algumas horas acarreta prejuízos consideráveis; 4. Podemos comprar ou contratar quase tudo através do celular; 5. Praticamente não precisamos mais ir a banco; 6. Jornais e revistas tradicionais encerram as edições impressas e passam a ter somente as digitais; 7. O trabalho on-line se estendeu a quase todas as atividades, tanto no setor privado como público; 8. O ensino superior a distância cresce tanto que poderá superar o presencial; 9. Os aplicativos de mobilidade se tornaram opção consolidada de deslocamento; 10. Os automóveis, além dos modelos híbridos, elétricos e em breve autônomos, tornaram-se altamente tecnológicos, com central multimídia, GPS, câmeras etc.

Mas as mudanças dessa era digital não param por aí! Teremos pela frente tecnologias tão revolucionárias se disseminando pelo planeta que não se sabe até onde poderemos chegar.

Entre elas, a considerada mais revolucionária é o Metaverso, o novo universo virtual de uso coletivo com infinitos recursos de utilização, que está chegando com a tecnologia 5G. Gigantes como Nike, Mastercard, Rolls Royce e uma gama de outras grandes corporações já ingressaram nesse novo mundo virtual.

Por outro lado, vemos também uma profusão de crimes cibernéticos, cada vez mais aprimorados, invadindo contas bancárias e praticando uma infinidade de falcatruas que exigem cuidado redobrado; especialmente no uso do celular.