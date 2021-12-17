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Evolução ao longo dos anos

Guia de Tecnologia completa comemorações dos 25 anos da CBN Vitória

Publicação digital interativa faz um passeio pela evolução digital desde a fundação da rádio e traz dicas práticas para o dia a dia, selecionadas pelo comentaristas Gilberto Sudré e Thássius Veloso

Publicado em 

17 dez 2021 às 01:30

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 01:30

Publicação digital e interativa traz dicas práticas sobre tecnologia
Publicação digital e interativa traz dicas práticas sobre tecnologia Crédito: Freepik/ Mockup Estúdio
Numa era de informação em tempo real, o rádio, que surgiu como principal meio de comunicação no início do século passado, não parou no tempo e evoluiu com a tecnologia. A CBN Vitória, que completou 25 anos de existência em 2021, hoje vai muito além do dial. Está na internet, em aplicativo e pode não só ser ouvida como também é vista diariamente por milhares de capixabas.
Para marcar a celebração de seus 25 anos, a CBN traz uma publicação digital interativa que faz um passeio pela evolução da tecnologia desde o nascimento da rádio, em 1996. Produzido pelo Estúdio Gazeta em parceria com a Rádio CBN Vitória, o Guia de Tecnologia traz os principais marcos em diferentes áreas, além dos impactos no mercado financeiro e o que esperar para o futuro, já que a evolução não para. 

OU CLIQUE AQUI E ACESSE O GUIA DE TECNOLOGIA.
A âncora e editora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz, comenta que esta entrega é uma das últimas ações das bodas de prata da rádio. “Há décadas existiam os guias de bolso que podiam ser consultados quando as pessoas precisavam. Pensamos em um guia que acompanhasse a evolução digital e montamos o Guia de Tecnologia onde os conteúdos podem ser vistos sempre que os nossos ouvintes precisarem de alguma coisa relacionada ao assunto. Essa nossa entrega é um presente da rádio aos nossos ouvintes”, comenta.

COMENTARISTAS

Na publicação, os comentaristas de tecnologia da CBN, Gilberto Sudré e Thássius Veloso, que toda semana compartilham seus conhecimentos e nos atualizam na rádio, escolheram 25 temas em que trazem dicas práticas voltadas para o cotidiano. O Guia de Tecnologia pode ser acessado pelo celular ou computador e traz novas experiências a cada clique, como conteúdos em formato de áudio.
São orientações para aumentar a segurança nas redes, indicação de aplicativos para facilitar o dia a dia, como utilizar a internet da melhor forma para trabalhar ou se divertir, tendências de apps e redes sociais, curiosidades sobre novas tecnologias, como o 5G, o metaverso e o tão falado algoritmo das redes sociais, entre outros.
A publicação integra uma página especial em A Gazeta sobre os 25 anos da Rádio CBN Vitória, com reportagens que apresentam a programação completa do veículo, seus apresentadores e comentaristas, os principais marcos dessa trajetória, além da palavra de seus ouvintes fiéis. Clique aqui e confira!

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