Análises de quem entende: conheça o time de comentaristas da CBN Vitória

Tatiana Sacchi - "Clube Pet CBN" (quartas, às 16h30)

É psicóloga e terapeuta familiar. “O quadro tem como proposta convidar os ouvintes para conversar e refletir sobre as questões cotidianas das relações pessoais e familiares sob o ponto de vista da psicologia."

É advogado trabalhista. "Levamos à população capixaba informações sobre o Direito do Trabalho e também sobre as relações do trabalho de forma simples, objetiva e sem frescuras!"

É juiz federal. "Procuramos traduzir para uma linguagem coloquial, mais acessível ao público, os grandes debates presentes nas instituições jurídicas do nosso país. As grandes questões do direito sendo explicadas por todas as correntes e as posições mais diversas possíveis."

É consultora de pessoas e gestão e professora da FGV. "É um espaço para reflexão, aprendizagem e trocas sobre temas relacionados ao mundo do trabalho, e é destinado desde a pessoa que está em casa, o estudante, o operário, o servidor público, até o executivo e o empreendedor. É um lugar para todos, afinal, a vida profissional está no nosso dia a dia."

É juiz do trabalho. "Nós tratamos, de forma irreverente e crítica, as novidades do mercado e do Direito do Trabalho."

É economista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). "A ideia é aproximar um pouco mais os ouvintes dos principais temas de economia, desmistificando algumas informações e mostrando como nossa vida diária é afetada e também explicada por vários fatores econômicos diferentes. É o formato de um bate-papo mais descontraído, mas nossa principal intenção é informar e discutir economia da maneira mais clara e direta possível. "

É especialista em viagens e turismo. “O meu quadro é uma grande viagem, sem medo de ser redundante, porque a gente consegue fazer com que nossos ouvintes viajem conosco todas as quintas-feiras através das ondas da rádio CBN para vários lugares, no Espírito Santo, Brasil e o resto do mundo!”

É jornalista, editor de entretenimento do portal HZ. “O meu quadro é um espaço de descontração, onde o ouvinte vai ouvir muita brincadeira e, ao mesmo tempo, se informar sobre o que vai acontecer no fim de semana para se programar para aquele passeio, para fazer aquele almoço gostoso com a família, curtir uma peça de teatro ou uma exposição ou até mesmo ir àquele show bastante esperado!”

É professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), epidemiologista, pesquisadora e divulgadora científica. "Abrimos e fechamos a semana com explicações, orientações e análises sobre a Covid-19. É falar o que está certo e o que está errado em relação à pandemia, sob o ponto de vista científico."

É consultor em inovação. “Eu procuro dar a ideia mais ampla possível sobre o que significa a inovação, para que serve, como praticar. Isso tudo em uma linguagem que possa ser entendida pela grande parte da população que nos escuta no rádio. A inovação é fundamental para qualquer processo hoje em dia.”

É doutor em Filosofia e professor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). "São reflexões filosóficas sobre o dia a dia. Um diálogo semanal com o ouvinte, tendo uma conexão direta."

É jornalista, editor de Esportes de A Gazeta. "Tratamos de esporte de uma forma leve e descontraída, interagindo com o ouvinte e fazendo análises. Um momento de leveza para a Rádio."

É professor, escritor e especialista em Computação Forense e Segurança da Informação. "O objetivo do quadro sempre foi o de descomplicar a tecnologia para o dia a dia, responder as dúvidas e apresentar as novidades tecnológicas, sempre de uma maneira simples e prática."

É maestro titular da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses). "A ideia do quadro é apresentar a música clássica de uma forma descomplicada, simples, alegre, divertida. Apontar curiosidades dos instrumentos musicais e de algumas obras, fatos inusitados da vida dos compositores. Mas a ideia é, principalmente, compartilhar belas músicas com nossos ouvintes."

É médico cardiologista. "É um momento em que a gente discute e orienta medicina de uma forma muito responsável e técnica, mas ao mesmo tempo muito leve e irreverente, de uma forma simples para o ouvinte."

É advogado de família e professor universitário. "O Direito de Família e o Direito das Sucessões estão presentes no dia a dia de todos nós, e para mim é uma alegria muito grande poder discutir esses temas tão relevantes de uma forma clara, simples e sem rodeios, levando informação de qualidade para o público."

É economista. "Eu procuro sempre fazer uma tradução do noticiário econômico para tornar os temas mais próximos do nosso ouvinte sem complicações."

É chef de cozinha. “O meu quadro é muito bacana, porque eu dou uma série de receitas voltadas para o amador, para as donas e os donos de casa aproveitarem o máximo que podem dentro da geladeira e fazer receitas simples.”

É professora e especialista em Docência. "Nós discutimos as situações que envolvem professores, alunos e famílias sempre na perspectiva de ajudar toda essa comunidade que está envolvida nas escolas ao desenvolvimento de cada uma dessas partes."

É jornalista, colunista de política de A Gazeta. "É uma forma de falar sobre política e veicular informações e opiniões de um jeito diferente, até mais informal."

É jornalista. “Eu conto histórias de superação na corrida, como aconteceu com a minha própria história. E pelo esporte, pela atividade física, eu venho incentivando as pessoas a fazerem aquilo que elas mais gostam.”

É personal organizer, consultora de organização e especialista em Capacitação Doméstica. "É um bate-papo gostoso sobre organização, cuidados com a casa e vida doméstica. São segredos, técnicas e dicas para deixar a vida doméstica cotidiana muito mais fácil e simples. Nós descomplicamos a vida e retiramos os entraves que fazem as donas e os donos de casa 'arrancarem os cabelos'."

É advogado especialista em Direito do Consumidor. “Em 2021, o Olho Vivo faz 18 anos. Nesse período todo, a gente pode acompanhar as mudanças das leis, da jurisprudência, da sociedade, e ter o privilégio de comentar todas essas mudanças e levar para o público um pouco de informação.”

É biólogo e professor. "Tratamos de um tema extremamente abrangente e importante que é o meio ambiente. A nossa pauta é voltada desde o indivíduo local e problemas locais até questões ambientais do planeta."

É analista financeiro. “Meu quadro tem o objetivo de informar os ouvintes as notícias sobre economia, investimentos, ações e aplicações, em uma linguagem bem simples, para que todos possam entender e assimilar as informações e usarem no dia a dia, da forma mais benéfica, seja na vida pessoal, seja na profissional.”

É doutora em Contabilidade e professora universitária. “Nossa missão é descomplicar o ‘economês’ e traduzir fenômenos macro e microeconômicos para a realidade das pessoas comuns, como eu e você."

Uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Federal no Espírito Santo. O quadro debate sobre um dos principais problemas enfrentados pelo cidadão no dia a dia - a segurança. O superintendente da PF/ES, Eugênio Ricas, e os delegados Guilherme Helmer, Ivo Silva e Lorenzo Esposito são alguns dos profissionais que representam a corporação.

É uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Espírito Santo. A intenção é orientar os condutores para um trânsito mais seguro. Os inspetores Valdo Lemos, Ana Carolina Cavalcanti e Izaque Rohr e o agente Johnson Pestana são alguns dos profissionais que representam a corporação.

É jornalista, crítico cinematográfico e colunista de entretenimento de A Gazeta. "É um quadro leve e divertido para a gente falar de filmes e séries que chegam às plataformas de streaming e aos cinemas, e todo mundo consome muito isso hoje em dia, então tem sempre uma participação muito bacana dos ouvintes."

É especialista do setor automotivo. “O quadro traz informações sobre o mundo do automóvel, respondendo as dúvidas dos nossos ouvintes sobre freio, direção, pintura, autoconsumo, e por aí vai!”

É nutricionista especialista em Nutrição Funcional. “No meu quadro, você pode encontrar um conteúdo sobre saúde e nutrição com dicas valiosas para implementar uma rotina saudável no seu dia a dia."