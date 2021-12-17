Quem fala também escuta notícia: personalidades que ouvem a CBN Vitória

Fabiano Contarato, senador da República

"São 25 anos de muita informação, de dedicação na busca por informações para a população, para os ouvintes. Isso para nós é importante, fortalece a democracia. Que a rádio possa permanecer por muito, e muito mais tempo, ajudando a gente a orientar bem a população capixaba."

"Muito mais que uma rádio, um veículo que leva informação à população capixaba em tempo real, com seriedade, veracidade, compromisso e credibilidade. A CBN faz parte da vida dos capixabas. Parabéns por essa brilhante trajetória e que venham muitos anos ainda pela frente!"

"Parabéns à CBN pelos 25 anos construídos com bom jornalismo, pessoas conectadas, programas locais cada vez mais com muita qualidade. E é importante esse papel que vocês fazem em nossa sociedade. Trazendo, com qualidade, informação na íntegra e transparência, para que toda a sociedade esteja cada vez mais conectada aos fatos reais."

"A CBN se vale do trunfo circunstancial da permanência do rádio, quaisquer que sejam as inovações do setor. E destaca-se por oferecer informação apurada, checada, validada pelo conceito do veículo, diferentemente dos conteúdos que se repassam indiscriminadamente. Parabéns pelos 25 anos, CBN!"

"A CBN Vitória tem um lugar de grande prestígio em nossa sociedade. O jornalismo tem um papel fundamental na divulgação de conteúdos de qualidade e é uma referência para o dia a dia dos capixabas com informações relevantes e confiáveis sobre o que acontece aqui no Estado e no país. Parabéns CBN Vitória por esses 25 anos!"

"Parabenizo a CBN pelos seus 25 anos por três motivos especiais. O primeiro, por levar informação de muita qualidade aos lares capixabas. Segundo, a atuação competente no combate à pandemia, traduzindo as informações dos cientistas, médicos, especialistas. O terceiro é a defesa veemente da democracia, neste momento, especial, onde o mundo passa com parcela da população descrente nos sistemas democráticos."

"Não existe outro meio de comunicação de notícias mais popular quanto o rádio. Que seja a consagração e a continuidade de uma jornada preservada pela qualidade de seus jornalistas, pelas vinhetas musicais marcantes e pelos boletins mais importantes do Brasil e do mundo, em especial do nosso Estado do Espírito Santo. Parabéns à rádio!"

"A rádio se tornou indispensável para seus ouvintes pelo trabalho de suma importância que desempenha na cobertura ininterrupta dos fatos ocorridos nas nossas cidades, Estado e país. Além de sempre trazer muita informação em tempo real, a CBN aprofunda o entendimento dos fatos com as análise de seus colunistas e entrevistas sempre oportunas de autoridades e pessoas que representam os mais diversos segmentos sociais."

"A informação é indiscutivelmente um bem essencial a toda a sociedade. Nós, da Ufes, não apenas somos ouvintes da CBN, como também nos orgulhamos de poder ter nossos especialistas, professores e pesquisadores como vozes frequentes na rádio, ajudando a construir as informações de verdade. Parabéns, CBN!"