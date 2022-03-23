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Três anos de abusos

Menina busca Conselho Tutelar e denuncia estupro em São Gabriel da Palha

Adolescente de 12 anos relatou que, nos últimos três anos, era abusada sexualmente pelo companheiro da avó dela. Segundo delegado, suspeito perseguia a vítima com medo de ser denunciado
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

23 mar 2022 às 17:50

Publicado em 23 de Março de 2022 às 17:50

Delegacia São Gabriel da Palha
Delegacia São Gabriel da Palha, onde caso é investigado Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Uma menina de 12 anos procurou o Conselho Tutelar de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, e relatou que estava sendo abusada sexualmente pelo companheiro da avó dela, um homem de 35 anos. Segundo a denúncia, feita na última segunda-feira (21), os abusos aconteceram durante três anos. Segundo o delegado Rafael Caliman, titular da Delegacia do município, a prisão do suspeito foi realizada no mesmo dia, mas as informações foram passadas somente nesta quarta-feira (23). Os nomes dos envolvidos não estão sendo divulgados para preservar a identidade da vítima.
“A vítima era monitorada de perto pelo suspeito, que efetuava diversas ligações durante o dia, procurando saber de cada passo que ela dava, com medo de que ela denunciasse”, informou o delegado.
Após a denúncia feita pela adolescente, o Conselho Tutelar registrou a ocorrência na Delegacia de São Gabriel da Palha, que solicitou um mandado de prisão temporária do suspeito. Segundo a Polícia Civil, ao ser interrogado, o homem negou as acusações.
A corporação informou que ele responderá por estupro de vulnerável e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, onde permanece à disposição da Justiça.
Menina busca Conselho Tutelar e denuncia estupro em São Gabriel da Palha

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