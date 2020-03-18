Plataforma no ES ajuda cidadãos e polícia a recuperar celular roubado

Plataforma permite cadastro de aparelho celular em sistema interno de órgãos de segurança Crédito: Reprodução

Acaba de ser lançada no Espírito Santo uma plataforma para que a população possa cadastrar o celular em um sistema integrado aos órgãos de segurança estadual e, em caso de roubo, furto ou perda, terem a possibilidade de reaver o aparelho após o mesmo ser recuperado pela polícia. A ferramenta Cadastro Inteligente foi anunciada pelo governador Renato Casagrande (PSB) na manhã desta quarta-feira (18), no Palácio Anchieta.

Em muitas ocasiões, a pessoa que tem o aparelho roubado, furtado ou perdido, não sabe informar dados essenciais do celular na hora de registrar o boletim de ocorrência, o que dificulta a recuperação do smartphone. Esse dado é o número do IMEI do aparelho, uma espécie de chassi do celular. Com o Cadastro Inteligente, esses dados já são inseridos em um banco de dados das Polícias Civil e Militar e possibilitam uma maior chance de devolução para o dono caso o aparelho seja recuperado.

A plataforma já está disponível para usuários do sistema Android e iOS, por meio do aplicativo APP 190 ES, e também pelo site cadastrointeligente.es.gov.br

O CADASTRO

Para o cadastro, é necessário, primeiramente, inserir os dados pessoais. Após esta etapa, o usuário deve inserir os dados do celular, como marca, modelo, CPF do comprador, e o número IMEI. Este número pode ser encontrado no aparelho celular, na nota fiscal ou na caixa original do aparelho. Caso o proprietário não tenha esse número em mãos, ele pode ser verificado no próprio smartphone. Para isso, é preciso fazer os seguintes passos:

Passo 1 . Abra o discador de seu telefone (local onde você faz as ligações).

. Abra o discador de seu telefone (local onde você faz as ligações). Passo 2 . Digite o seguinte código no teclado: *#06#

. Digite o seguinte código no teclado: *#06# Passo 3. Depois que você digitar o código, o número do IMEI será apresentado automaticamente na tela.

NÃO ISENTA DO B.O.

Completado o cadastro, o celular passa a constar no banco de dados dos órgãos de segurança. No entanto, isso não substitui ou isenta da necessidade do registro de uma ocorrência na Delegacia de Polícia, inclusive, para que o alerta do aparelho de celular seja efetivado no sistema. O boletim de ocorrência pode ser registrado de forma online, pelo endereço delegaciaonline.sesp.es.gov.br

Tendo o boletim de ocorrência, o proprietário do aparelho roubado, furtado ou perdido, deve gerar, no próprio aplicativo, a função Gerar BO / Alerta, para que o sistema da polícia seja avisado e aumente a chance de recuperação.

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