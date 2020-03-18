Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Plataforma no ES ajuda cidadãos e polícia a recuperar celular roubado
"Cadastro Inteligente"

Plataforma no ES ajuda cidadãos e polícia a recuperar celular roubado

Identificação do aparelho e do proprietário vai aumentar a possibilidade de devolução do celular em casos de roubo, furto ou perda

Publicado em 18 de Março de 2020 às 13:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 13:16
Plataforma permite cadastro de aparelho celular em sistema interno de órgãos de segurança Crédito: Reprodução
Acaba de ser lançada no Espírito Santo uma plataforma para que a população possa cadastrar o celular em um sistema integrado aos órgãos de segurança estadual e, em caso de roubo, furto ou perda, terem a possibilidade de reaver o aparelho após o mesmo ser recuperado pela polícia. A ferramenta Cadastro Inteligente foi anunciada pelo governador Renato Casagrande (PSB) na manhã desta quarta-feira (18), no Palácio Anchieta.
Em muitas ocasiões, a pessoa que tem o aparelho roubado, furtado ou perdido, não sabe informar dados essenciais do celular na hora de registrar o boletim de ocorrência, o que dificulta a recuperação do smartphone. Esse dado é o número do IMEI do aparelho, uma espécie de chassi do celular. Com o Cadastro Inteligente, esses dados já são inseridos em um banco de dados das Polícias Civil e Militar e possibilitam uma maior chance de devolução para o dono caso o aparelho seja recuperado.

Veja Também

Participe dos grupos de Whatsapp de A Gazeta e receba notícias no seu celular

Vem chuva aí: saiba como receber alerta para desastres por mensagem de celular

A plataforma já está disponível para usuários do sistema Android e iOS, por meio do aplicativo APP 190 ES, e também pelo site cadastrointeligente.es.gov.br.

O CADASTRO

Para o cadastro, é necessário, primeiramente, inserir os dados pessoais. Após esta etapa, o usuário deve inserir os dados do celular, como marca, modelo, CPF do comprador, e o número IMEI. Este número pode ser encontrado no aparelho celular, na nota fiscal ou na caixa original do aparelho. Caso o proprietário não tenha esse número em mãos, ele pode ser verificado no próprio smartphone. Para isso, é preciso fazer os seguintes passos:
  • Passo 1. Abra o discador de seu telefone (local onde você faz as ligações).
  • Passo 2. Digite o seguinte código no teclado: *#06#
  • Passo 3. Depois que você digitar o código, o número do IMEI será apresentado automaticamente na tela.

NÃO ISENTA DO B.O.

Completado o cadastro, o celular passa a constar no banco de dados dos órgãos de segurança. No entanto, isso não substitui ou isenta da necessidade do registro de uma ocorrência na Delegacia de Polícia, inclusive, para que o alerta do aparelho de celular seja efetivado no sistema. O boletim de ocorrência pode ser registrado de forma online, pelo endereço delegaciaonline.sesp.es.gov.br.
Tendo o boletim de ocorrência, o proprietário do aparelho roubado, furtado ou perdido, deve gerar, no próprio aplicativo, a função Gerar BO / Alerta, para que o sistema da polícia seja avisado e aumente a chance de recuperação.

Veja Também

Chefe da Polícia Civil do Espírito Santo é vítima de golpe no celular

Integrantes de quadrilha especializada em furto de celular são presos no ES

OUTROS BENS

Na primeira versão do Cadastro Inteligente, apenas aparelhos celulares são contemplados. Mas, segundo o governo, equipes estão trabalhando para que a próxima versão permita o cadastro de outros bens.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados