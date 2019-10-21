Integrantes de quadrilha especializada em furto de celular são presos no ES

Brasileiros estão acessando mais as redes sociais pelo celular Crédito: Divulgação

Suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em furtar celular em shoppings da Grande Vitória , três pessoas foram presas quando planejavam um ataque a um shopping da Praia da Costa, em Vila Velha , neste domingo (20). São eles: Haylan Mayk de Souza Araújo, 20 anos, uma mulher de 40 anos, e Willian Correia da Silva, 26 anos.

Segundo a polícia, a mulher de 40 anos, Haylan e Willian entraram no shopping por volta de 12h35 deste domingo. O trio foi flagrado pelas câmeras fotografando e filmando acesso às lojas de celular e joalherias. Às 12h51, a mulher de 40 anos retirou o lacre de papel de uma loja que indicava que o estabelecimento estava fechado.

O trio foi abordado e detido até a chegada de agentes da Guarda Municipal de Vila Velha. Após a chegada da Guarda Municipal, eles foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Na unidade policial, a mulher confessou que estava levantando informações para integrantes da quadrilha agirem.

Durante o depoimento, Haylan também confessou que ele e os comparsas pretendiam furtar celulares no shopping. Haylan revelou que é de Goiania, em Goiás, e que foi contratado para praticar furtos em estabelecimentos comerciais no Espírito Santo. Ele também revelou aos policiais o nome de outros integrantes que não estão presos.