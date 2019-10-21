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Crimes em shoppings

Integrantes de quadrilha especializada em furto de celular são presos no ES

Três criminosos, sendo dois moradores de Goiás, foram flagrados em um shopping de Vila Velha na tarde deste domingo (20)

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 14:12

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

21 out 2019 às 14:12
Brasileiros estão acessando mais as redes sociais pelo celular Crédito: Divulgação
Suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em furtar celular em shoppings da Grande Vitória, três pessoas foram presas quando planejavam um ataque a um shopping da Praia da Costa, em Vila Velha, neste domingo (20). São eles: Haylan Mayk de Souza Araújo, 20 anos, uma mulher de 40 anos, e Willian Correia da Silva, 26 anos.
O trio e os comparsas, sendo três deles presos, são acusados de envolvimento em furtos registrados em shoppings de Vila Velha e também em Cariacica. Desde o dia 12 de outubro, a quadrilha furtou cerca de R$ 380 mil em aparelhos. Como as ações criminosas foram flagradas por seguranças, os suspeitos foram presos e os produtos recuperados.

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Segundo a polícia, a mulher de 40 anos, Haylan e Willian entraram no shopping por volta de 12h35 deste domingo. O trio foi flagrado pelas câmeras fotografando e filmando acesso às lojas de celular e joalherias. Às 12h51, a mulher de 40 anos retirou o lacre de papel de uma loja que indicava que o estabelecimento estava fechado.
O trio foi abordado e detido até a chegada de agentes da Guarda Municipal de Vila Velha. Após a chegada da Guarda Municipal, eles foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Na unidade policial, a mulher confessou que estava levantando informações para integrantes da quadrilha agirem.
Durante o depoimento, Haylan também confessou que ele e os comparsas pretendiam furtar celulares no shopping. Haylan revelou que é de Goiania, em Goiás, e que foi contratado para praticar furtos em estabelecimentos comerciais no Espírito Santo. Ele também revelou aos policiais o nome de outros integrantes que não estão presos.
Já Willian disse que viajou do município de Santo Antonio do Descoberto, em Goiás, para integrar a quadrilha. Ele confessou o crime. Os três foram autuados por organização e associação criminosa e tiveram fiança de R$ 1 mil arbitrada pela autoridade policial. Haylan e Willian foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV). Ainda não há confirmação de que a mulher de 40 anos tenha pago a fiança ou foi encaminhada para a prisão. Por isso, o nome dela não foi divulgado.

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