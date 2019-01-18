Homem se esconde em tubulação de shopping e buscas passam de 36 horas

Policiais fazem busca por homem que se escondeu na tubulação de shopping após roubo Crédito: Divulgação/Brisamar Shopping

Policiais militares fazem buscas nesta sexta-feira (18) por um homem que entrou na tubulação de ar-condicionado de um shopping no centro de São Vicente , no litoral paulista, após roubar celulares de uma loja.

Segundo a assessoria do Brisamar Shopping, o suspeito roubou a loja na noite da última quarta-feira, 16, e se escondeu na tubulação. Deste então, uma operação foi montada para tirá-lo da estrutura. As tentativas para encontrar o suspeito ocorreram ao longo desta quinta e, hoje, áreas do estabelecimento foram isoladas para facilitar a ação.

Nesta quinta, segundo o shopping, era possível ouvir a movimentação do homem no local. Ainda de acordo com o estabelecimento, as buscas continuaram durante a madrugada desta sexta, mesmo com o encerramento do expediente.