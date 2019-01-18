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São Paulo

Homem se esconde em tubulação de shopping e buscas passam de 36 horas

Suspeito roubou loja de celulares na última quarta-feira e, desde então, está na estrutura; áreas do estabelecimento estão isoladas

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 17:49

Publicado em 

18 jan 2019 às 17:49
Policiais fazem busca por homem que se escondeu na tubulação de shopping após roubo Crédito: Divulgação/Brisamar Shopping
Policiais militares fazem buscas nesta sexta-feira (18) por um homem que entrou na tubulação de ar-condicionado de um shopping no centro de São Vicente, no litoral paulista, após roubar celulares de uma loja.
Segundo a assessoria do Brisamar Shopping, o suspeito roubou a loja na noite da última quarta-feira, 16, e se escondeu na tubulação. Deste então, uma operação foi montada para tirá-lo da estrutura. As tentativas para encontrar o suspeito ocorreram ao longo desta quinta e, hoje, áreas do estabelecimento foram isoladas para facilitar a ação.
Nesta quinta, segundo o shopping, era possível ouvir a movimentação do homem no local. Ainda de acordo com o estabelecimento, as buscas continuaram durante a madrugada desta sexta, mesmo com o encerramento do expediente.
Nesta manhã, os principais pontos da tubulação foram fechados. Áreas onde a ação é realizada estão fechadas para agilizar os trabalhos. O objetivo é retirar o suspeito da tubulação por causa da alta temperatura dentro da estrutura. Apesar das áreas isoladas, o shopping está funcionando.

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