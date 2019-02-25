Assaltante leva mais de R$ 5 mil em shopping de Linhares

Um assaltante levou mais de R$ 5 mil em dinheiro de uma empresa que fica dentro de um shopping em, no. A Polícia Militar foi acionada por volta das 0h06min deste domingo (24), após um homem render uma funcionária e anunciar o assalto.

O suspeito entrou no estabelecimento por volta das 23h10 de sábado (23), trajando calça jeans e blusa azul. O shopping já havia encerrado as atividades quando o homem se aproximou de uma funcionária e obrigou ela a abrir o cofre. Ele solicitou todo o dinheiro, segundo os funcionários uma quantia entre R$ 5 e R$ 6 mil .