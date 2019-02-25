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Assalto

Assaltante leva mais de R$ 5 mil em shopping de Linhares

Além do dinheiro, um aparelho celular também foi levado

Publicado em 

25 fev 2019 às 13:16

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 13:16

Assaltante ainda roubou o celular de um segurança do local Crédito: Gustavo Pereira/Arquivo
Um assaltante levou mais de R$ 5 mil em dinheiro de uma empresa que fica dentro de um shopping em Linhares, no Norte do Estado. A Polícia Militar foi acionada por volta das 0h06min deste domingo (24), após um homem render uma funcionária e anunciar o assalto.
O suspeito entrou no estabelecimento por volta das 23h10 de sábado (23), trajando calça jeans e blusa azul. O shopping já havia encerrado as atividades quando o homem se aproximou de uma funcionária e obrigou ela a abrir o cofre. Ele solicitou todo o dinheiro, segundo os funcionários uma quantia entre R$ 5 e R$ 6 mil .
O assaltante ameaçava as vítimas com uma arma de fogo e deixou o local logo após pegar todo o dinheiro. Já no estacionamento, o suspeito abordou um segurança e levou também um aparelho celular.
A polícia fez buscas na região, mas nenhum suspeito foi detido.
 

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