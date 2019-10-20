Ladrão passa noite em shopping e tenta levar R$ 200 mil em celulares

A acusado foi detido com 109 aparelhos que seriam furtados do estabelecimento Crédito: Ricardo Medeiros

Um criminoso acabou detido após tentar furtar R$ 200 mil em celulares de uma loja de um shopping, na Enseada do Suá, em Vitória. O suspeito teria passado a noite dentro do estabelecimento comercial.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi detido por seguranças depois que uma câmera do monitoramento interno da rede de lojas a qual pertencia o local invadido visualizou na Central do Rio de Janeiro que o suspeito estava no estabelecimento.

O detido, Miller Amilton Nascimento da Silva, 22 anos, estava com 109 celulares avaliados em cerca de R$ 200 mil. A perícia da Polícia Civil foi acionada e verificou que Miller abriu um buraco na parede de acesso ao segundo andar da loja, uma espécie de sótão, onde fica o estoque. No local foi apreendido uma chave de fenda e também uma ponteira de pedreiro.

Por meio de nota à imprensa, o Shopping Vitória disse que foi a equipe de segurança do centro de compras que identificou a presença de um suspeito durante a ronda de inspeção para a abertura do shopping. A nota trazia também que o procedimento é realizado preventivamente e inclui vistoria de todos os ambientes internos e externos. O estabelecimento funcionou normalmente neste domingo (20).