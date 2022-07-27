Garimpo ilegal: suspeitos são presos tentando achar ouro em rio do ES

A polícia flagrou o garimpo ilegal na zona rural de Bom Jesus do Norte Crédito: Divulgação \ 3° BPMES

Eles foram detidos em ação do 3º Batalhão da Polícia Militar, que recebeu denúncias referentes à extração ilegal de ouro próximo à primeira represa do Rio Itabapoana, na zona rural do município.

No local, a polícia encontrou os suspeitos. “Um estava operando a balsa com bomba de sucção e outro em operação de mergulho com compressor de ar operando a mangueira de sucção que bombeia o recurso mineral para cinco tapetes de separação”, explicou.

Para os militares, os suspeitos afirmaram que estavam fazendo extração de ouro com o intuito de obter renda extra e que não possuíam qualquer tipo de autorização do órgão competente.

Diante dos fatos, os dois homens foram apresentados à delegacia da Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim. Com os suspeitos, foram apreendidos duas cuias, roupa de mergulho, duas garrafas pet de óleo diesel, R$ 70,50 em dinheiro e um óculos de mergulho. Outros materiais usados para extração ficaram à disposição da Polícia Federal (PF).

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a PF informou que os suspeitos foram autuados em flagrante por garimpo ilegal e levados para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim (CDPCI) na terça-feira. Nesta quarta-feira (27), eles foram soltos por determinação da Justiça em audiência de custódia.

Alguns equipamentos que os suspeitos usavam foram apreendidos, segundo a polícia. A PF informou que não houve ouro apreendido. O caso continuará sendo investigado.