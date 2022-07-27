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Bom Jesus do Norte

Garimpo ilegal: suspeitos são presos tentando achar ouro em rio do ES

Dupla contou à polícia que fazia extração de ouro para obter renda extra, mas disse não ter autorização do órgão competente. Os dois foram soltos em audiência de custódia
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

27 jul 2022 às 17:54

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 17:54

Dois homens, de 38 e 37 anos, foram detidos na tarde de terça-feira (26) após serem flagrados em garimpo ilegal, tentando extrair ouro no Rio Itabapoana, em Bom Jesus do Norte, no Sul do Estado.
Dois homens são detidos por garimpo ilegal em Bom Jesus do Norte
A polícia flagrou o garimpo ilegal na zona rural de Bom Jesus do Norte Crédito: Divulgação \ 3° BPMES
Eles foram detidos em ação do 3º Batalhão da Polícia Militar, que recebeu denúncias referentes à extração ilegal de ouro próximo à primeira represa do Rio Itabapoana, na zona rural do município.
No local, a polícia encontrou os suspeitos. “Um estava operando a balsa com bomba de sucção e outro em operação de mergulho com compressor de ar operando a mangueira de sucção que bombeia o recurso mineral para cinco tapetes de separação”, explicou.
Para os militares, os suspeitos afirmaram que estavam fazendo extração de ouro com o intuito de obter renda extra e que não possuíam qualquer tipo de autorização do órgão competente.
Diante dos fatos, os dois homens foram apresentados à delegacia da Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim. Com os suspeitos, foram apreendidos duas cuias, roupa de mergulho, duas garrafas pet de óleo diesel, R$ 70,50 em dinheiro e um óculos de mergulho. Outros materiais usados para extração ficaram à disposição da Polícia Federal (PF).
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a PF informou que os suspeitos foram autuados em flagrante por garimpo ilegal e levados para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim (CDPCI) na terça-feira. Nesta quarta-feira (27), eles foram soltos por determinação da Justiça em audiência de custódia.
Alguns equipamentos que os suspeitos usavam foram apreendidos, segundo a polícia. A PF informou que não houve ouro apreendido. O caso continuará sendo investigado.

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