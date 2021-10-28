Casal é preso por tentativa de homicídio cometida em Bom Jesus do Norte

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

De acordo com a Polícia Civil , o homem, de 23 anos, e a mulher, de 21 anos, foram presos em cumprimento a dois mandados de prisão preventiva expedidos pelo juízo de Bom Jesus do Norte. O casal estava foragido desde o dia 17 de julho deste ano, depois que o homem efetuou um disparo de pistola contra o cunhado, tentando matá-lo.

“Após o companheiro atirar no cunhado, a mulher alterou a cena do crime, lavando o local, ocultou a arma de fogo usada no crime, uma pistola de cor preta, que ainda não foi localizada, e fugiu com o autor”, explicou o titular da DP de Bom Jesus do Norte, delegado Sandro Zanon.

Ainda de acordo com o delegado, as investigações apontaram que a motivação da tentativa de homicídio pode ter sido o sumiço de uma quantidade de crack do autor do disparo, traficante de drogas de Bom Jesus do Norte.