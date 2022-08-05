Esfaqueada pelo companheiro, Adriana gritou por socorro antes de morrer

“A faca não, amor. A faca não. Socorro, socorro, socorro!” Os gritos de socorro foram as últimas palavras de Adriana Pereira Santos, 42 anos, ouvidas pelos vizinhos dela, no Centro de Sooretama. A trabalhadora rural foi morta a facadas pelo companheiro Ramon Pereira Santos, de 30 anos, dentro de casa, no dia 25 de julho.
Adriana era natural da Bahia, mas morava em Sooretama há cerca de dois anos. Na madrugada do crime, uma vizinha que não quis se identificar relatou que ouviu o casal brigando no meio da rua e viu Adriana ser agredida. Ela acionou a Polícia Militar. No entanto, quando a viatura passou no local, a mulher e o companheiro já haviam entrado na residência do casal. Dentro de casa, Adriana foi esfaqueada e morta.
“Ela era muito educada, sempre muito gentil. Não merecia o que aconteceu com ela. [...] Eu fico com os gritos dela na cabeça. Nós ainda tentamos ajudar, mas a polícia chegou tarde demais”, conta a vizinha.
De manhã, os militares encontraram o corpo da mulher caído, com três perfurações nas costas, e marcas de sangue na residência.
Adriana deixou oito filhos. Sete filhos de outros relacionamentos e um, o mais novo, de apenas 3 anos, com o atual companheiro. Segundo a vizinha dela, Adriana era a única que trabalhava, e a família passou por necessidades tendo apenas a renda da mulher como sustento.
"Ela era tão trabalhadora. Trabalhava na colheita de café, no que precisasse. Mas estava com uma pessoa que só fazia covardia com ela, só queria o dinheiro dela. [...] Ela até precisou entregar o filho mais novo para morar com a mãe dela, porque eles estavam passando por necessidades. Mas ela fazia de tudo pelos filhos. Tanto que trabalhava muito para não deixar faltar nada."
Essa não teria sido a primeira vez que Adriana foi agredida pelo companheiro. “Houve brigas em que ele deu um soco na boca e chegou a quebrar um dente dela. Mesmo com ela grávida, ele batia nela. Sempre bateu”, relata a vizinha.
COMPANHEIRO FOI PRESO
O suspeito do crime e companheiro de Adriana, Ramon Pereira Santos, foi localizado por policiais civis durante a tarde do mesmo dia do crime, próximo a um estabelecimento comercial, em Sooretama.
“Ele disse que o casal estava entrando em atrito por conta de ciúmes desde sexta-feira (22). E, infelizmente, aconteceu essa tragédia. Ele tem outras passagens pela Lei Maria da Penha e já foi preso por porte ilegal de arma de fogo”, disse o delegado.
Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio e será encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares, onde ficará à disposição da Justiça.