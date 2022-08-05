Esfaqueada pelo companheiro, Adriana gritou por socorro antes de morrer

"Ela era tão trabalhadora. Trabalhava na colheita de café, no que precisasse. Mas estava com uma pessoa que só fazia covardia com ela, só queria o dinheiro dela. [...] Ela até precisou entregar o filho mais novo para morar com a mãe dela, porque eles estavam passando por necessidades. Mas ela fazia de tudo pelos filhos. Tanto que trabalhava muito para não deixar faltar nada."