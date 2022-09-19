Inflação: entenda por que leite e derivados estão deixando doces mais caros

A produção de doces também foi atingida com a inflação Crédito: Divulgação

A produção de doces tem sido afetada diretamente pelo aumento nos valores de seus insumos. O preço de alimentos como o leite e seus derivados (creme de leite e leite condensado) cresceu de forma significativa nos últimos meses, após aumentar 25,46% no mês de julho, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Essas altas resultam em reajustes no valor final dos produtos.

A empreendedora Lívia Gomes, proprietária de uma empresa de doces em Linhares, no Norte do Estado, relata que percebeu a elevação no valor dos alimentos que contêm leite em sua composição. Ela diz que é impossível mudar a forma como algumas receitas são produzidas e que, mesmo com os altos preços, não abre mão do leite e derivados em sua produção. Segundo ela, o custo operacional na produção de seus doces subiu 65% em relação ao início do ano.

“No primeiro semestre do ano, pagamos cerca de R$ 3,70 por caixa de leite condensado. Esse valor duplicou e até triplicou, dependendo do fornecedor. O creme de leite, por exemplo, conseguia comprar por R$ 0,99 em fevereiro. Estamos em setembro, e hoje encontro o mesmo creme de leite por R$ 3,60”, afirmou.

Livia Gomes, de 22 anos, é proprietária de uma doceria Crédito: Arquivo Pessoal

Para lidar com esses acréscimos que pesam na confecção dos doces, a jovem de 22 anos precisou reajustar o preço final para os seus consumidores. Mesmo com essa providência, Lívia garante prezar pela manutenção da qualidade em seus produtos, a fim de não perder seus clientes. Ela afirma que mantém uma relação de transparência com seu público, incluindo os 13 mil seguidores nas redes sociais.

“Sim, precisei ajustar os valores das minhas vendas. Fiz dois reajustes neste ano: um no primeiro semestre e outro no segundo, porque, infelizmente, o preço nos supermercados, e até mesmo no atacado, subiram de forma absurda. Tento transparecer muito a minha realidade para os clientes que me seguem. Mostro os preços que eu encontro nos supermercados, e muitos deles entendem”, completou.

INFLUÊNCIAS

Segundo o economista Ricardo Paixão, mestre em Economia pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), fatores externos como a guerra entre Rússia e Ucrânia também influenciam a redução de ofertas de alimentos como o leite e seus derivados. A matéria-prima fica mais cara e, consequentemente, o gasto para comprar os derivados do leite, por exemplo, tendem a crescer. Outros fatores, como a taxa do câmbio e o preço dos combustíveis, impactam diretamente o valor final desses produtos.

“Estamos vivendo um período em que temos uma inflação de custo. Ou seja, as matérias-primas, devido a questões internacionais e estruturais internas, afetam diretamente as cadeias produtivas. Isso faz com que nós tenhamos uma redução da oferta, gerando custos operacionais aos empreendedores”, afirmou Ricardo.

Segundo o especialista, essa onda de inflação está longe de acabar. Ele acredita que, até o fim de 2022, o país viverá com a indefinição de uma perspectiva positiva em relação ao futuro da economia, principalmente com a chegada das eleições e a definição do novo presidente da República. De acordo com Ricardo, a expectativa de melhora no cenário será no próximo ano.