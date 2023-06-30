Cenas de Vitória que não deveriam mais se repetir

Mulher reage a um assalto e é baleada na Praia do Canto Crédito: Imagens de videomonitoramento

Os desafios urbanos, por outro lado, continuam se avolumando. Principalmente se considerarmos que, apesar de ter a maior parte de seu território em uma ilha, a Capital não está isolada na Grande Vitória.

A segurança pública acaba sendo mesmo uma das grandes preocupações da população. As cenas de um assalto na Praia do Canto, na quarta-feira (28), causam ansiedade porque há sempre a possibilidade de uma abordagem criminosa se transformar em uma tragédia. A mãe, que em um ato de desespero entrou em luta corporal com o bandido, acabou atingida por disparo no joelho.

Se os moradores ficam aflitos com a sensação de insegurança, quem visita a cidade acaba não tendo a percepção dos perigos. O Píer de Iemanjá, na Praia de Camburi, é um dos locais mais procurados para caminhadas ou pedaladas, principalmente nos finais de semana, ao fim de tarde.

Vitória é uma cidade repleta de encantos, com boa qualidade de vida para boa parte da população, mas pode ser bem intimidante em alguns aspectos. É como um microcosmo de um país que não consegue superar suas disparidades sociais, que acabam se refletindo na violência urbana, em todas as suas formas.