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Na Enseada do Suá

Turista paranaense morre atropelada ao atravessar pista em frente à Praça do Papa em Vitória

Outra turista de 69 anos, que estava com a vítima, e o condutor do veículo também ficaram feridos. Segundo testemunhas, elas iriam embora do Estado nesta quinta-feira (29)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2023 às 21:57

Publicado em 27 de Junho de 2023 às 21:57

Duas mulheres foram atropeladas em frente à Praça do Papa, em Vitória; uma delas morreu
Duas mulheres foram atropeladas em frente à Praça do Papa, em Vitória; uma delas morreu Crédito: Eduardo Dias
Uma turista de 56 anos – cuja identidade não foi divulgada – morreu atropelada por uma motocicleta na noite desta terça-feira (27), na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro Enseada do Suá, em frente à Praça do Papa, em Vitória. Segundo apuração do repórter da TV Gazeta Eduardo Dias, além da que morreu, outra mulher, de 69 anos, e o condutor do veículo ficaram feridos. Eles também não tiveram os nomes informados.
De acordo com informações da Guarda Municipal, as mulheres de 56 e 69 anos são do Paraná, na região Sul do Brasil, e ficariam hospedadas no Estado até esta quinta-feira (29). Testemunhas afirmaram para os agentes que as vítimas foram atingidas pela motocicleta quando atravessam pela avenida, em direção ao hotel onde estavam hospedadas.
A mulher de 69 anos e o motociclista foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU/192) e levados para o hospital.

Correção

28/06/2023 - 8:49
O título original da matéria dizia que o acidente aconteceu na Beira-Mar. A informação foi corrigida

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atropelamento Grande Vitória Vitória (ES) Enseada do Suá Praça do Papa
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