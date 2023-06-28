Turista paranaense morre atropelada ao atravessar pista em frente à Praça do Papa em Vitória

De acordo com informações da Guarda Municipal, as mulheres de 56 e 69 anos são do Paraná, na região Sul do Brasil, e ficariam hospedadas no Estado até esta quinta-feira (29). Testemunhas afirmaram para os agentes que as vítimas foram atingidas pela motocicleta quando atravessam pela avenida, em direção ao hotel onde estavam hospedadas.