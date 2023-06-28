Turistas são assaltados e ladrões fogem de barco no Píer de Iemanjá

Três turistas do Rio Grande do Sul e de São Paulo foram assaltados por criminosos no Píer de Iemanjá, localizado na Praia de Camburi , em Vitória , por volta das 21h dessa terça-feira (27). Após o crime, conforme relataram as vítimas, os suspeitos fugiram de barco.

Conforme apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, os amigos tinham saído do hotel onde estavam hospedados para jantar e resolveram conhecer o ponto turístico do município. Essa era a primeira vez deles no Espírito Santo, onde estão há alguns dias a trabalho.

"Vimos a imagem de Iemanjá, somos turistas, né? Não conhecemos a região. Ficamos no píer uns três minutos, olhando a vista.[Levaram] Telefone, senhas dos aparelhos, o tempo inteiro coagiram a gente. Puxaram o cabelo da Priscila. Disseram que iam deixar a cara dela torta", contou a gerente comercial Giuliana Geffers.

Para a reportagem, as vítimas contaram também que os três assaltantes chegaram de barco, atracaram e já subiram anunciando o assalto. Um deles estava armado. Em seguida, voltaram para o barco e fugiram remando.

"Eles queriam muito que a gente descesse para dentro do barco. Ficavam o tempo inteiro falando 'desce, desce, desce'. E nós somos mulheres, então ficamos com medo do que poderiam fazer. Então a gente dizia ia entregar tudo que eles quisessem, mas que não íamos descer. Quando eles terminaram de pegar tudo, entraram num barquinho a remo e foram embora. A gente só via a sombra deles remando na Baía", disse Giuliana.

O também gerente comercial Deivid Ketzer ressaltou que foi até violentado fisicamente por um dos suspeitos. "Me deram um tapa na cabeça, porque a gente não queria ir [até o barco]. Depois conseguimos sair, chamamos a polícia, demorou uns 40 minutos. Os policias disseram que foram atrás, mas não localizaram nada. Mostraram três indivíduos para a gente identificar, mas não eram eles", afirmou.

Na manhã desta quarta-feira (28), as vítimas chegaram a ir até à delegacia da Praia do Canto com a localização dos pertences roubados, mas foram informados que era necessário obter um mandado de busca e apreensão para prosseguir com a investigação.

""Eles disseram que não poderiam fazer nada, ir até o local, porque iam 'constranger' o ladrão"" Giuliana Geffers - Gerente comercial

Polícia Civil informou, em nota, que investiga o caso. Em relação à reclamação das vítimas sobre o rastreamento dos celulares, a corporação lembrou que os localizadores indicam apenas uma posição aproximada. Por conta disso, os policiais não podem entrar nas residências sem um mandado judicial.

Polícia Militar destacou ainda que vai apurar a demora no atendimento aos turistas.