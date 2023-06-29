Aprovação dos 778 cargos no MPES é exemplo de agilidade seletiva

Sede do MInistério Público do Estado do ES - MPES Crédito: Carlos Alberto Silva

Ao criar os 778 cargos efetivos, portanto, a proporção exigida pela lei é atingida. Atualmente, há 512 cargos comissionados e 517 efetivos no órgão. Mas havia outra forma de se chegar à legalidade sem aumentar o gasto: reduzindo os cargos comissionados. Em 2019, quando as 307 vagas foram criadas, a aprovação na Assembleia também foi sem resistências, mas igualmente provocou reação da opinião pública.

O cidadão tem o direito de questionar essa decisão, que terá impacto anual de R$ 9.112.904,87 em 2023, com acréscimo de 2,4% nos gastos com pessoal do Ministério Público. O órgão deveria se posicionar com mais transparência sobre as intenções da criação de um número tão expressivo de cargos efetivos, em um debate amplo com a sociedade que o próprio Ministério Público deveria proteger. Mas, como já foi dito, a aprovação do projeto foi ligeira, sem tempo para qualquer debate público. E rapidamente recebeu a sanção do governador Renato Casagrande.

Impressiona mais uma vez a capacidade de mobilização política quando há interesse do próprio poder público. Tanto o Projeto de Lei 555/2023, que criou as vagas, quanto o Projeto de Lei Complementar 32/2023, que prevê alterações na Lei Orgânica do MPES, no estatuto e no Fundo Estadual do Ministério Público, ambos de autoria da procuradora-geral de Justiça, foram protocolados na segunda-feira (26), pouco após o meio-dia na Assembleia. No mesmo dia estavam aprovados com ampla maioria. E em menos de 48 horas assinados pelo governador.