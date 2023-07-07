Avanço na escolarização do ES deve ser incentivo para passos ainda maiores

Sala de aula Crédito: Divulgação

A educação básica abrange a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Em 2016, 46,3% adultos no Estado tinham a educação básica completa. Em 2022, o nível chegou a 52,1%.

É um progresso educacional, diante de um cenário repleto de obstáculos. A permanência dos jovens na escola é um desafio que ficou ainda mais complicado com a pandemia e o fechamento das escolas nos momentos mais críticos da crise sanitária. O mesmo levantamento, em nível nacional, colocou a necessidade de trabalhar como principal razão para o abandono escolar no país . A escola, assim, acaba perdendo na disputa com a luta pela sobrevivência.

Assim, o aumento do percentual da população que conseguiu finalizar o ensino médio comprova que melhorar o nível educacional da população é possível, embora o caminho continue sendo longo. A universalização do ensino básico é uma das metas do Programa Nacional de Educação.

Mas a escolarização precisa vir acompanhada de qualidade educacional, com o aumento do nível de aprendizado dos alunos. Nesta quinta-feira (6), foi encerrada a consulta pública sobre o novo ensino médio, proposta pelo Ministério da Educação após suspensão do cronograma de implementação. A pasta vai divulgar um documento com as propostas vindas da consulta nas próximas semanas. A modernização dessa etapa da educação básica é crucial não só para a qualidade do ensino, mas como estímulo à permanência dos adolescentes na escola.

A formação com carências na educação básica vai formar cidadãos com menos qualificação, e isso tem impacto na produtividade e na geração de riquezas. A educação se conecta com a economia, e por isso é preciso dimensionar sua importância na redução das desigualdades sociais. Uma sociedade bem educada acaba sendo uma sociedade menos violenta, com mais oportunidades.