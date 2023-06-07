Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Necessidade de trabalhar é principal motivo de abandono escolar no  Brasil
Educação

Necessidade de trabalhar é principal motivo de abandono escolar no  Brasil

Justificativa é citada por 40,2% dos jovens longe da escola, diz IBGE
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jun 2023 às 11:52

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 11:52

RIO DE JANEIRO - A necessidade de trabalhar é a principal justificativa citada por jovens para o abandono escolar no Brasil, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (7) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Conforme o instituto, de um total de 52 milhões de pessoas de 14 a 29 anos no país, em torno de 18% (9,5 milhões) não completaram o ensino médio — ou por terem abandonado a etapa antes do término ou por nunca terem frequentado a escola. Os dados são referentes a 2022.
Quando perguntados sobre o principal motivo por trás dessa situação, 40,2% desses jovens apontaram a necessidade de trabalhar. O percentual ficou praticamente estável em relação a 2019 (40,1%), versão anterior da série histórica, iniciada em 2016.
Fotos de sala de aula vazia - banco de imagens
Entre homens de 14 a 29 anos, percentual de abandono pela necessidade de trabalhar foi de 51,6%  Crédito: Pixabay
Falta de interesse em estudar (24,7%), outros motivos (14,5%), gravidez (9,2%), afazeres domésticos (4,6%), problemas de saúde (3,6%) e ausência de escola na localidade, vaga ou turno desejado (3,2%) completam a lista de justificativas do ano passado.
Os números integram um módulo sobre educação da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua). A publicação referente a 2022 vem após dois anos (2020 e 2021) de interrupção devido à pandemia de Covid-19.
Entre os homens de 14 a 29 anos fora da escola, o percentual de abandono em razão da necessidade de trabalhar foi de 51,6% em 2022, seguido pela falta de interesse em estudar (26,9%).
Entre as mulheres, o principal motivo também foi a necessidade de trabalhar, mas em um nível inferior ao dos homens: 24%. Em seguida, apareceram gravidez (22,4%) e falta de interesse em estudar (21,5%).
Além disso, destaca o IBGE, 10,3% das mulheres indicaram afazeres domésticos ou cuidado de pessoas como o principal motivo de terem abandonado ou de nunca terem frequentado a escola. Para os homens, esse percentual foi considerado inexpressivo (0,6%).

Taxas de escolarização e frequência

O levantamento ainda traz dados como a taxa de escolarização, que aponta a proporção de estudantes de determinada faixa etária em relação ao total de pessoas dessa mesma idade.
O IBGE destacou que, de 2019 para 2022, a taxa de escolarização das crianças de quatro a cinco anos caiu de 92,7% para 91,5%.

Veja Também

ES registra redução de matrículas para a educação de jovens e adultos

Adriana Beringuy, coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios do IBGE, disse que esse recuo pode estar associado "de alguma forma" à pandemia de Covid-19, seja por decisões das famílias ou por problemas na oferta de serviços. Ela, porém, avaliou que os dados não permitem uma avaliação definitiva.
A pesquisa também mostra a taxa ajustada de frequência escolar líquida. Isso é, o percentual de pessoas que frequentam o nível de ensino previsto para a sua faixa etária (ou que já haviam concluído esse nível) em relação à população total da mesma idade.
Entre a população de 6 a 14 anos, a taxa de escolarização saiu de 99,3% em 2019 para 99,4% em 2022. Por outro lado, a taxa de frequência escolar líquida nessa faixa etária caiu de 97,1% em 2019 para 95,2% em 2022. É o menor nível da série histórica iniciada em 2016.
Conforme o IBGE, a queda foi decorrente principalmente do quadro verificado nos primeiros anos do ensino fundamental (seis a dez anos de idade).
Apesar do recuo, a estimativa de 2022 (95,2%) permanece dentro da meta 2 do PNE (Plano Nacional de Educação) para esse indicador, que é de pelo menos 95% até 2024.
"O que a gente observa é que o desajuste não foi na saída do ensino fundamental. Foi na entrada", disse Beringuy.

Veja Também

Os jovens que estão se demitindo ao vivo no TikTok

Ela também indicou que o resultado pode estar associado aos impactos da pandemia, que paralisou escolas e forçou o ensino remoto, mas ponderou que os dados não trazem uma resposta conclusiva.
Entre as pessoas de 15 a 17 anos, a taxa de escolarização subiu de 89% em 2019 para 92,2% em 2022. A meta 3 do PNE definia a universalização até 2016 do atendimento escolar para essa parcela da população.
Dos 15 aos 17 anos, também houve aumento na proporção dos estudantes que estavam na etapa adequada de ensino, frequentando o ensino médio ou com os estudos dessa fase já concluídos. A taxa de frequência saiu de 71,3% em 2019 para 75,2% em 2022. A meta 3 do PNE, contudo, estabelece que o indicador esteja em 85% até 2024.
Entre as pessoas de 18 a 24 anos, que idealmente estariam no ensino superior, a taxa de escolarização foi de 30,4% no ano passado. O percentual ficou próximo ao registrado em 2019. A taxa ajustada de frequência foi estimada em 25%.
A meta 12 do PNE, diz o IBGE, estabelece que a taxa de frequência escolar líquida no ensino superior, para a população de 18 a 24 anos, alcance 33% até 2024. Em 2022, essa meta havia sido atingida somente entre as pessoas brancas (35,2%).

LEIA MAIS 

Inscrições para o Enem começam nesta segunda (5)

Ifes de Cariacica terá 1º curso noturno e gratuito de Economia do ES

Tecnologia desenvolvida do ES ajuda estudantes capixabas

Conheça três cursinhos gratuitos em Vitória para se dar bem no Enem

Brasil fica entre os últimos em prova internacional de alfabetização

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educação Trabalho Jovens Ensino Médio Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Banda Raiz Nativa
Luau de Manguinhos promove edição especial com Maskavo e Alma Djem
Imagem de destaque
Transplante capilar de Diogo Nogueira: quando é necessário uma segunda cirurgia?
Imagem de destaque
Procurado por feminicídio no Complexo do Alemão (RJ) é preso em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados