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Leonel Ximenes

Tecnologia desenvolvida do ES ajuda estudantes capixabas

Startup de educação tem como objetivo possibilitar uma educação inclusiva para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Síndrome de Down, TDAH, dislexia e outras neurodivergências

Públicado em 

04 jun 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Enquanto os alunos se divertem, funções executivas importantes, como atenção, memória e flexibilidade mental, são desenvolvidas
Enquanto os alunos se divertem, funções executivas importantes, como atenção, memória e flexibilidade mental, são desenvolvidas Crédito: Divulgação
O Jade Edu, plataforma educacional desenvolvida no Espírito Santo pela Jade Autism, está sendo adotada em 30 escolas municipais em Colatina. A Jade Autism foi recentemente premiada no PITCH, competição de startups do Web Summit, o maior evento de tecnologia e inovação do mundo que, neste ano, foi realizado no Rio de Janeiro.
Em Colatina, cerca de 200 crianças na faixa de 3 a 11 anos de idade, durante três vezes na semana, têm acesso à ferramenta que complementa o processo educacional tradicional. A tecnologia emite relatórios com o desempenho de cada aluno. Os dados ficam disponíveis a cada 24 horas e podem ser analisados por professores, pedagogos e orientadores, servindo como guia para a adaptação do currículo escolar e das metodologias de ensino.
A Jade é uma startup de educação cujo objetivo é possibilitar uma educação inclusiva para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Síndrome de Down, TDAH, dislexia e outras neurodivergências. A plataforma utiliza recursos tecnológicos, como jogos, exercícios interativos e atividades personalizadas, para promover o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dessas crianças. Enquanto os alunos se divertem, funções executivas importantes, como atenção, memória e flexibilidade mental, são desenvolvidas.
A plataforma é intuitiva e fácil de usar, com interfaces visuais atraentes e interações lúdicas que tornam o aprendizado mais estimulante e prazeroso.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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