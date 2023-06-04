Tecnologia desenvolvida do ES ajuda estudantes capixabas

Enquanto os alunos se divertem, funções executivas importantes, como atenção, memória e flexibilidade mental, são desenvolvidas Crédito: Divulgação

O Jade Edu, plataforma educacional desenvolvida no Espírito Santo pela Jade Autism, está sendo adotada em 30 escolas municipais em Colatina . A Jade Autism foi recentemente premiada no PITCH, competição de startups do Web Summit, o maior evento de tecnologia e inovação do mundo que, neste ano, foi realizado no Rio de Janeiro

Em Colatina, cerca de 200 crianças na faixa de 3 a 11 anos de idade, durante três vezes na semana, têm acesso à ferramenta que complementa o processo educacional tradicional. A tecnologia emite relatórios com o desempenho de cada aluno. Os dados ficam disponíveis a cada 24 horas e podem ser analisados por professores, pedagogos e orientadores, servindo como guia para a adaptação do currículo escolar e das metodologias de ensino.

A Jade é uma startup de educação cujo objetivo é possibilitar uma educação inclusiva para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Síndrome de Down, TDAH, dislexia e outras neurodivergências. A plataforma utiliza recursos tecnológicos, como jogos, exercícios interativos e atividades personalizadas, para promover o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dessas crianças. Enquanto os alunos se divertem, funções executivas importantes, como atenção, memória e flexibilidade mental, são desenvolvidas.

A plataforma é intuitiva e fácil de usar, com interfaces visuais atraentes e interações lúdicas que tornam o aprendizado mais estimulante e prazeroso.