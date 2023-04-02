Autismo no Brasil e a carência de políticas públicas efetivas de saúde e educação

Um levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde (OMS) apontou que existem cerca de 70 milhões de pessoas com autismo em todo o mundo, o que corresponde a quase 1% da população mundial. No Brasil, onde o diagnóstico ainda se dá de forma tardia, a prevalência estimada do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é de quase 2 milhões de pessoas.

O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento que acarreta prejuízos na comunicação e na socialização, associados a comportamentos ou atividades restritas e repetitivas de interesses dessas pessoas. As causas do autismo ainda não são plenamente conhecidas, porém alguns estudos apontam a forte influência de fatores neurogenéticos e ambientais.

Pelo disposto na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, os governos devem respeitar a dignidade inerente das pessoas com deficiência, reconhecendo-as como pessoas em igualdade de condições com as demais pessoas.

No Brasil, embora o § 2º do art. 1º da Lei nº 12.764/2012 considere como pessoa com deficiência os indivíduos com transtornos do espectro autista, todos os setores da sociedade devem reconhecer a diferença entre a equiparação dada pela legislação - que enquadra, por equiparação, como deficiência - e o caráter sensível acerca do enquadramento real do autismo como sendo um transtorno.

De acordo com as especialistas, crianças com autismo costumam apresentar uma menor orientação social, tendendo a observar menos os adultos, suas expressões corporais e faciais. Crédito: Freepik

Em que pesem as discussões acerca do tratamento legal dado ao autismo, a legislação tem papel importante na medida em que abriga as pessoas com TEA nas leis específicas de pessoas com deficiência, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência (13.146/15), bem como nas normas internacionais assinadas pelo Brasil, como a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (6.949/2000).

Devido à carência de políticas públicas efetivas que desenvolvam programas de inclusão desde o ambiente escolar até o mercado de trabalho, pessoas com TEA ainda enfrentam preconceitos, discriminações e dificuldades no convívio social. Tal fato também inclui reconhecer que as pessoas com deficiência têm o direito de viver de forma independente em sociedade, e não segregadas e confinadas em instituições onde estão sujeitas ao controle por parte de outras pessoas.

Entre as garantias dadas pela legislação brasileira, podemos destacar, na educação, o direito à inscrição da criança em escolas públicas ou particulares, professores capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns e até uma pessoa especializada que irá acompanhá-los durante os estudos.

A data de hoje, 2 de abril, estabelecida pela ONU, também tem o papel de difundir informações sobre o autismo para conscientizar, reduzir o preconceito, alertar para o diagnóstico precoce, evitando maiores comprometimentos na interação social e desenvolvimento da fala quando diagnosticadas corretamente na infância.

Não apenas a população em geral precisa dessas informações, mas também o poder público em todas as suas esferas. Independentemente da atribuição de cada ente, o autismo necessita de atenção especial. O Poder Executivo ainda carece de implementação de políticas públicas capazes de atender satisfatoriamente aos portadores deste distúrbio.

Na omissão ou lentidão do Legislativo, nasce o poder-dever do Judiciário de assegurar os direitos desse grupo e de suas famílias, o que tem exigido dos operadores do direito uma sensibilidade ainda maior acerca do tema.