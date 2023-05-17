Educação infantil: quando a escola ensina a importância de ir à escola

A Educação Infantil é uma fase de extrema importância na vida das crianças. É nesse período que elas começam a desenvolver habilidades e competências essenciais para sua formação cognitiva, emocional, social e física.

É na escola que elas aprendem a raciocinar e solucionar problemas, e isso é necessário para o desenvolvimento do cérebro. Nessa fase que se fortalece a linguagem, a capacidade de ler e escrever, além do conhecimento básico em Matemática, Ciências e outras áreas do conhecimento.

Vale ressaltar que a Educação Infantil não é só desenvolvimento cognitivo. É também um momento de aprendizado social e emocional. As crianças aprendem a conviver com outras crianças, a respeitar regras, a dividir brinquedos e a se comunicarem de forma adequada. Essas habilidades são importantes para o desenvolvimento social e emocional, ajudando a construir sua autoestima, a confiança e a capacidade de lidar com emoções.

Não podemos deixar de mencionar que a Educação Infantil também prepara para a vida escolar. A escola ensina a importância de ir à escola, de seguir regras e de ter disciplina para estudar. Além de desenvolver o interesse pela aprendizagem, o que é essencial para o sucesso na vida acadêmica.

Ressaltamos também o desenvolvimento físico. É através das atividades físicas e esportivas que desenvolvemos a coordenação motora, a força e a resistência. Isso é necessário para a saúde e o bem-estar dos pequenos.