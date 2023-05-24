Conheça três cursinhos gratuitos em Vitória para se dar bem no Enem

Cursinhos populares são uma oportunidade gratuita para alunos tentarem entrar na universidade Crédito: Cursinho RisoFlora

Entrar na sala de aula do ensino superior é realidade para 164 mil pessoas dos 4,1 milhões de habitantes do Espírito Santo, segundo o Mapa do Ensino Superior no Brasil, feito pelo Instituto Semesp. O desejo de estar nesse grupo acompanha muitos capixabas que não podem pagar um cursinho pré-vestibular ou, às vezes, não tiveram uma educação básica de qualidade. E é justamente para ajudar nesse acesso à universidade que os cursinhos populares marcam presença e dão aulas gratuitas visando ao Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).

Com turmas aos sábados, eles ensinam as cinco áreas do conhecimento presentes na prova: Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e Redação. As aulas são aplicadas por professores voluntários, que, além do ensino tradicional, levam dinâmicas para a sala de aula como forma de auxiliar no aprendizado.

“É muito gratificante fazer a transmissão de conhecimento. Poder acompanhar o ano letivo e. no final, ver a aprovação não tem preço nenhum, é um trabalho lindo”, contou Andressa Mumulo, coordenadora e professora da área de Linguagens do cursinho Tereza de Benguela.

CONFIRA ALGUNS CURSINHOS:

1- TEREZA DE BENGUELA

O cursinho Tereza de Benguela oferece aulas aos sábados para alunos de diversas idades. Crédito: Cursinho Tereza de Benguela

Tereza de Benguela foi, por 20 anos, a líder quilombola do Quilombo Quariterê, localizado na fronteira do Estado do Mato Grosso com a Bolívia. O nome dela foi dado ao cursinho pela lembrança de luta e resistência, e é assim que são definidos os estudantes por Andressa.

“Os alunos moradores de bairros mais longes sempre vêm, eles têm a maior frequência. Isso demonstra uma vontade de querer ingressar (no ensino superio)”, apontou.

Ao todo, são três turmas, em que professores voluntários lecionam aos sábados, das 8h às 17h, na Escola Prezideu Amorim, no Bairro da Penha, em Vitória. O Tereza de Benguela trabalha com material preparado pelos professores, mas há um planejamento para começar a fornecer apostilas. Os alunos ainda recebem almoço e café da tarde, além do transporte, já que a equipe custeia a ida e volta para os estudantes.

Para o primeiro semestre, não há mais vagas, mas quem tiver interesse em integrar a turma de intensivo deve ficar atento à rede social @/cursinhoterezadebenguela . Por lá, é divulgada a abertura das inscrições. Ao todo, são ofertadas 100 vagas por ano.

2- RISOFLORA

O Cursinho Risoflora é em homenagem a uma árvore do mangue com caules fortes Crédito: Curso Risoflora

O Cursinho Risoflora foi fundado no bairro Maria Ortiz, em Vitória, no ano de 2015, por demanda dos moradores da região e organização coletiva. O intuito é fornecer conhecimento para os alunos se prepararem para o Enem, mas também após a entrada na universidade.

"Além da questão da diversidade e de aprender como estudante que se prepara para o Enem, o espaço é um local de incentivo à consciência crítica. É importante para se chegar à universidade e ter conhecimento para permanecer nesse local”, destaca Brenda Kelves, coordenadora do Risoflora.

As aulas acontecem todos os sábados, das 8h às 17h, com fornecimento de café da manhã, almoço, lanche da tarde e vale-transporte. As inscrições podem ser feitas durante todo o ano, sendo necessário somente acessar o instagram @cprisoflora e preencher a ficha de inscrição ou mandar e-mail para [email protected]

3-ATITUDE

O Atitude funciona desde 2002 para ajudar estudantes a alcançarem o sonho de cursar o ensino superior Crédito: Cursinho Atitude

O Atitude fornece aulas tanto pré-Enem quanto preparatórias para as provas do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) . As aulas também são aos sábados, porém das 13h às 18h e acontecem na EMEF Padre Anchieta, em Vitória.

Apesar das inscrições ocorrerem em janeiro, ainda há oportunidade devido a vagas remanescentes. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone da organização do cursinho: (27) 99627-8694.