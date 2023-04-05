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Educação

Entenda o novo ensino médio e suas polêmicas em 8 pontos

Pressionado, governo Lula deve suspender provisoriamente a implantação do modelo; saiba o que está em discussão

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 11:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 abr 2023 às 11:12
SÃO PAULO, SP - Pressionado por estudantes e professores, o governo Lula publicou nesta quarta-feira (5) uma portaria que suspende o calendário de mudanças relacionadas ao novo ensino médio, em especial a que estavam previstas para o Enem.
A notícia deixou redes de ensino públicas e privadas, além de professores, famílias e estudantes, com uma série de dúvidas.
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Novo ensino médio criou cinco itinerários, que são áreas escolhidas pelos alunos para terem maior aprofundamento  Crédito: Pixabay
Abaixo, entenda os principais pontos da reforma e do debate atual.
O QUE É O NOVO ENSINO MÉDIO?
  • O novo ensino médio amplia a carga horária de 800 horas para 1.000 horas anuais, e reformula o currículo 
  • Das 3.000 horas do curso, 1.800 (60%) são reservados para uma grade comum a todos, com as matérias tradicionais, como matemática e português 
  • As outras 1.200 horas (40%) são dedicadas a disciplinas dos chamados itinerários formativos, que as são opções de currículos específicos, que cada aluno deveria escolher
COMO DEVERIA SER A IMPLANTAÇÃO?
  • A reforma foi determinada por uma lei assinada durante o governo Temer, em fevereiro de 2017 
  • Já o cronograma foi definido em uma portaria, assinada em 13 de julho de 2021, no governo Bolsonaro, e previa três fases:
  1. 2022: implantação no 1º ano do ensino médio de todas as escolas  
  2. 2023: implantação também no 2º ano do ensino médio  
  3. 2024: implantação no 3º ano, abarcando assim todo o ensino médio
E o Enem? Como ao fim de 2024 seria a conclusão das primeiras turmas sob o novo ensino médio, a portaria também definiu que o Enem fosse adaptado ao modelo a partir desse ano
O QUE SÃO OS ITINERÁRIOS FORMATIVOS?
  • São grandes áreas escolhidas pelos estudantes para terem maior aprofundamento. São cinco os itinerários criados por lei:
  1. Matemática e suas tecnologias
  2. Linguagens e suas tecnologias
  3. Ciências da natureza e suas tecnologias
  4. Ciências humanas e sociais aplicadas
  5. Formação técnica e profissional**
  • Os itinerários podem ser combinados: matemática + linguagens ou ciências da natureza + linguagens, por exemplo 
  • Podem também ter nomes mais criativos, como Investigação Científica (ciências da natureza) ou Penso, logo existo (ciências humanas) 
  • As matérias eletivas dariam, em tese, a chance de o aluno aprender de forma mais interessante
QUAIS SÃO OS ARGUMENTOS A FAVOR DO MODELO?
  • Poderia reduzir a evasão escolar, ao criar currículos mais interessantes para os jovens, conectados com a atualidade e com as necessidades de mercado  
  • Também poderia criar vínculos que o currículo tradicional não permitia, com o maior engajamento de alunos e professores 
  • É uma tentativa de superar um modelo de ensino que não se mostra eficiente há décadas: dos jovens que concluem o ensino médio no país, apenas 5% têm aprendizado adequado em matemática e 30% em língua portuguesa, de acordo com o Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) 
  • Uma vez implantado, já consumiu muito esforço, tempo e dinheiro das redes de ensino e de escolas
QUAIS SÃO OS ARGUMENTOS CONTRA O MODELO?
  • Amplia a carga horária sem considerar auxílio a estudantes que precisam trabalhar, o que deve aumentar a evasão escolar 
  • Ainda que pareça interessante e inovador, ele está desconectado da realidade das escolas brasileiras, mais de 80% delas públicas 
  • As redes de ensino não têm estrutura nem professores suficientes para dar conta de novas matérias e para organizar uma ampla gama de possibilidades curriculares 
  • Tira o tempo de disciplinas tradicionais ao mesmo tempo em que cria uma flexibilidade que pode reforçar as desigualdades na educação
QUAIS SÃO AS ALTERNATIVAS ESTUDADAS PARA ALTERAR O MODELO SEM REVOGÁ-LO?
  • Reduzir o tempo dos itinerários formativos para 20% do currículo, justamente a parcela da ampliação. As 2.400 horas que já existiam no modelo anterior seguiriam com o mesmo currículo tradicional 
  • Tornar optativo o itinerário que ficaria nesses 20%, o que diminuiria a pressão para estudantes que têm que trabalhar 
  • Flexibilizar o modelo, para que cada rede se ajuste a sua realidade 
  • Flexibilizar o prazo para a implementação, além da criação de mecanismos de bolsas a estudantes mais vulneráveis economicamente
COMO ESTÁ A DISCUSSÃO AGORA?
  • Pressionado por professores e estudantes, Lula planeja suspender provisoriamente a implementação do novo ensino médio com uma portaria nos próximos dias 
  • A suspensão deve ter o prazo de 90 dias, tempo da duração de uma consulta pública sobre o tema, mas pode ser prorrogada 
  • O documento também deve sustar a reforma do Enem, que seria moldado aos itinerários
QUAIS DEVEM SER OS EFEITOS DA SUSPENSÃO PARA ESCOLA E ESTUDANTES?
  • Por ora, não deve haver alteração nas aulas para quem já adotou o modelo — a implantação foi total para o 1º ano em 2022 
  • Porém a medida cria uma incerteza nas redes públicas e privadas sobre que caminho seguir, especialmente considerando a indefinição sobre o Enem

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