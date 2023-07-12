Mortes em assaltos: insegurança e impunidade não podem ficar de mãos dadas

O que não diminui o medo do cidadão, que passa a ser obrigado a estar sempre atento quando transita pelas ruas. Os assaltos são crimes de oportunidade, e a imprevisibilidade da situação é o que pode fazer a pessoa perder a vida. O latrocínio é sempre atroz, um crime que interfere na própria forma como as pessoas se relacionam com os espaços públicos: mais apressadas, com seus celulares escondidos.