Suspeito de matar ex-cunhado de ex-prefeito de Cariacica é preso no ES

Carlos Alberto Franco Júnior, de 35 anos, era ex-cunhado de político de Cariacica Crédito: Eduardo Dias | Reprodução | Acervo Pessoal

Durante uma coletiva de imprensa na noite desta terça (11), o delegado Gabriel Monteiro, chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), explicou que o crime foi cometido por dois homens em uma motocicleta. Um deles, que fez os disparos contra a vítima, foi localizado na casa da namorada, em Viana , e confessou o crime. O nome do homem não foi divulgado.

"Esse crime nos chamou muita atenção já na madrugada, pois esses dois criminosos tentaram roubar uma vítima que estava em uma moto. Eles emparelharam a moto e, em movimento, tentaram roubá-la. A vítima se assustou, não tem como parar uma moto imediatamente, e o criminosos, pensando que ele não ia entregar, efetuou o disparo na cabeça. A moto caiu com a criança de 11 anos que estava na garupa. Graças a Deus, está bem. Não corre nenhum risco", destacou.

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"O latrocínio normalmente é um crime de oportunidade. Os criminosos estudam vítimas em potencial, e o objetivo principal deles é o bem. Para garantir esse furto ou roubo, eles vão atirar. Eles não têm pena. Então uma pessoa de bem perdeu a vida por uma moto" Gabriel Monteiro - Chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic)

Ainda segundo o delegado, após a prisão do suspeito, a corporação se deslocou até à casa da mãe dele, em Cariacica , onde foi localizada a roupa utilizada no crime. "Também conseguimos qualificar o comparsa, o piloto da moto, e estaremos imediatamente representando pela prisão preventiva dele, porque não vamos permitir esse tipo de crime", afirmou Gabriel.

Durante o depoimento, o homem afirmou que devia dinheiro para o tráfico de drogas da região e, por isso, precisava de dinheiro. Segundo o titular da Deic, ele ainda possui passagem no sistema prisional por tráfico de drogas e roubo.

"A arma não foi recuperada. Segundo ele, está com o comparsa. [...] Mostrou uma frieza. Confessa, dizendo que não queria o resultado, mas que precisava fazer essa missão, de vender a moto para conseguir um dinheiro. Isso, para mim, não é arrependimento" Gabriel Monteiro - Chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic)

Relembre

Carlos Alberto Franco Júnior foi morto a tiros em uma tentativa de assalto na noite desta segunda-feira (10). Já a filha do político de Cariacica sofreu ferimentos leves ao cair da moto.

Carlos Alberto Franco Júnior, de 35 anos Crédito: Reprodução | Acervo Pessoal

Ainda segundo apuração da reportagem, a vítima estava na motocicleta com a criança, quando dois assaltantes anunciaram o assalto. Testemunhas afirmaram que o condutor da moto não quis entregar o veículo, foi baleado e morreu no local.

Segundo consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, a corporação foi acionada para verificar a informação de que havia um pessoa baleada no bairro Santo André, Cariacica. No local, a equipe encontrou um homem caído, sem sinais vitais, junto a uma motocicleta.

Os militares localizaram ainda uma criança de 11 anos, que estava na garupa do veículo no momento do crime. Ela era sobrinha da vítima e disse que estava trafegando com o tio na via, quando foram abordados por dois suspeitos de moto – no entanto, o motociclista não parou de imediato. O indivíduo que estava na garupa da outra motocicleta, efetuou um disparo de arma de fogo, que atingiu a vítima.