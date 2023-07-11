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Latrocínio

Comerciante chinês é assassinado durante assalto na Serra

Crime aconteceu na noite de segunda-feira (10), no bairro Parque Residencial de Laranjeiras; Câmeras de segurança flagraram o momento em que comerciante foi morto

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 09:24

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

11 jul 2023 às 09:24
Um comerciante de 47 anos, dono de uma pastelaria, foi assassinado durante um assalto na noite de segunda-feira (10), no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. Weiming Li, que é chinês, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. 
Imagens de segurança flagraram quando a vítima se aproximou do seu veículo enquanto falava ao telefone. Atrás do carro do comerciante havia outro automóvel, de onde saíram dois suspeitos e foram em direção da vítima. Um terceiro indivíduo, que esperava do lado de fora, também apareceu e se juntou à dupla.
Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, testemunhas relataram que os criminosos aguardaram cerca de 30 minutos até a chegada da vítima. Ainda segundo testemunhas, os homens levaram o celular e a carteira do comerciante.
As imagens mostram ainda que o Weiming Li tentou se defender de um dos assaltantes, mas foi surpreendido pelos outros dois indivíduos que saíram do carro. Ele caiu baleado no chão e os suspeitos fugiram. O veículo da vítima não foi levado.
Uma equipe da PM que realizava patrulhamento na região foi abordada por um cidadão que informou que sobre o ocorrido. Ao chegarem no local, encontraram a vítima no chão, com um disparo de arma de fogo na região lateral do abdômen. Com respiração fraca e pálido, os policiais militares socorreram o homem, visto não haver nenhuma ambulância nas imediações para realizar os primeiros socorros.
O comerciante foi levado ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, onde chegou a receber atendimento, mas não resistiu e morreu. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e até o momento nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser examinado e, posteriormente, liberado para os familiares. 

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