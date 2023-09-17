Nater Coop abre novas lojas em Minas Gerais e Espírito Santo

“As expansões têm o potencial de gerar benefícios econômicos substanciais para a cooperativa e seus cooperados, diversificando as fontes de receita e fortalecendo sua posição no mercado. Além disso, terão um impacto positivo na geração de empregos diretos, criando oportunidades de trabalho em diferentes áreas. Isso fortalecerá a cooperativa e contribuirá para o desenvolvimento das regiões em que atua”, assinala o diretor-geral da Nater Coop, Marcelino Bellardt. Além do varejo, a cooperativa tem negócios na agropecuária (rações, avicultura, pecuária leiteira, café e milho) e na agroindústria (Pronova, Liva e Veneza).