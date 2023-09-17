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Cooperativismo

Nater Coop abre novas lojas em Minas Gerais e Espírito Santo

O investimento de R$ 7 milhões reforça uma rede que já responde por um resultado importante. No ano passado, 34 lojas  faturaram R$ 450 milhões

Públicado em 

17 set 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Agronegócio
Crédito: Carlos Alberto
A Nater Coop, antiga Coopeavi, segue expandindo seus negócios no varejo. São cinco novas lojas de insumos agropecuários e um posto de combustível em cidades de Minas Gerais e Espírito Santo - Itueta, Simonésia, Ervália, Sooretama, Colatina e Santa Maria de Jetibá. O investimento de R$ 7 milhões reforça uma rede que já responde por um resultado importante. No ano passado, 34 lojas espalhadas por Espírito Santo e Minas faturaram R$ 450 milhões. Em 2022, a Nater Coop faturou quase R$ 1,5 bi.
“As expansões têm o potencial de gerar benefícios econômicos substanciais para a cooperativa e seus cooperados, diversificando as fontes de receita e fortalecendo sua posição no mercado. Além disso, terão um impacto positivo na geração de empregos diretos, criando oportunidades de trabalho em diferentes áreas. Isso fortalecerá a cooperativa e contribuirá para o desenvolvimento das regiões em que atua”, assinala o diretor-geral da Nater Coop, Marcelino Bellardt. Além do varejo, a cooperativa tem negócios na agropecuária (rações, avicultura, pecuária leiteira, café e milho) e na agroindústria (Pronova, Liva e Veneza).
As novas lojas devem atender aproximadamente cinco mil pessoas. Além dos produtos, são oferecidos serviços, como assistência técnica e programas com benefícios exclusivos. A Nater Coop possui mais de 20 mil cooperados, 1,1 mil funcionários e se relaciona com 30 mil produtores de Minas e Espírito Santo. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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