Nater Coop abre novas lojas em Minas Gerais e Espírito Santo

“As expansões têm o potencial de gerar benefícios econômicos substanciais para a cooperativa e seus cooperados, diversificando as fontes de receita e fortalecendo sua posição no mercado. Além disso, terão um impacto positivo na geração de empregos diretos, criando oportunidades de trabalho em diferentes áreas. Isso fortalecerá a cooperativa e contribuirá para o desenvolvimento das regiões em que atua”, assinala o diretor-geral da Nater Coop, Marcelino Bellardt. Além do varejo, a cooperativa tem negócios na agropecuária (rações, avicultura, pecuária leiteira, café e milho) e na agroindústria (Pronova, Liva e Veneza).
As novas lojas devem atender aproximadamente cinco mil pessoas. Além dos produtos, são oferecidos serviços, como assistência técnica e programas com benefícios exclusivos. A Nater Coop possui mais de 20 mil cooperados, 1,1 mil funcionários e se relaciona com 30 mil produtores de Minas e Espírito Santo.