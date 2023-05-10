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Agronegócio

Norte do ES: Nater Coop inicia a sua primeira colheita de milho

Produção será distribuída a 600 produtores de leite do Norte do Espírito Santo, fornecedores da Veneza, laticínio que pertence à cooperativa. Objetivo é reduzir impactos da seca

Públicado em 

10 mai 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Produção de milho em Pinheiros, Norte do Estado
Produção de milho em Pinheiros, Norte do Estado Crédito: Divulgação/Nater Coop
De olho em ampliar a produção de leite durante os meses de seca, entre maio e setembro, a Nater Coop, antiga Coopeavi, abriu uma nova frente de trabalho e passou a cultivar milho. A primeira colheita, em 90 hectares de uma fazenda em Pinheiros, Norte do Estado, foi iniciada agora em maio. A expectativa é de uma safra de 5 mil toneladas.
O milho será distribuído a 600 produtores de leite do Norte, fornecedores da Veneza, laticínio que pertence à Nater Coop. O objetivo é reduzir o impacto da queda da produção nos meses de seca, estabilizando a produção da Veneza e a oscilação dos preços ao longo do ano. "Nossa produção de leite é majoritariamente em pasto aberto, quando a chuva diminui, o alimento do gado também fica mais escasso. A consequência disso é uma queda forte na produção, de mais de 50%", explicou Marcelino Bellardt, diretor-geral da Nater Coop. "Acreditamos que essa iniciativa será capaz de ampliar a média diária de produção do Estado em 20 mil litros".
Para o ano que vem, o objetivo é dobrar a produção de milho. A expansão se manterá ao longo dos próximos anos. "Reduzindo o impacto da seca, nossa expectativa é que as receitas da Veneza cresçam entre 10% e 15%, ou seja, podemos incrementar o faturamento em R$ 50 milhões", assinalou Bellardt. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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