Norte do ES: Nater Coop inicia a sua primeira colheita de milho

O milho será distribuído a 600 produtores de leite do Norte, fornecedores da Veneza, laticínio que pertence à Nater Coop. O objetivo é reduzir o impacto da queda da produção nos meses de seca, estabilizando a produção da Veneza e a oscilação dos preços ao longo do ano. "Nossa produção de leite é majoritariamente em pasto aberto, quando a chuva diminui, o alimento do gado também fica mais escasso. A consequência disso é uma queda forte na produção, de mais de 50%", explicou Marcelino Bellardt, diretor-geral da Nater Coop. "Acreditamos que essa iniciativa será capaz de ampliar a média diária de produção do Estado em 20 mil litros".