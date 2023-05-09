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Construtora desenvolve projeto em área diferenciada de Jardim Camburi

Impacto Engenharia prepara, para 2024, lançamento de empreendimento que ficará em área de 12 mil m² na divisa com o Aeroporto de Vitória

Públicado em 

09 mai 2023 às 17:21
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Área da Impacto Engenharia, em Jardim Camburi
Área da Impacto Engenharia, em Jardim Camburi Crédito: Carlos Alberto Silva
A Impacto Engenharia estuda com cuidado o que fazer com uma área bastante diferenciada de Jardim Camburi. Diferenciada por conta do tamanho (12 mil m²) e por conta da localização (em frente ao shopping Norte-sul e uma das poucas que faz divisa com a área do Aeroporto de Vitória). A expectativa é lançar o empreendimento no ano que vem.
"Entendemos que é uma área bastante diferenciada, com destaque, por isso estamos estudando o melhor a ser feito. Deve ser um empreendimento misto - residencial, comercial e empresarial -, afinal, precisamos criar movimento para aquela região. O projeto, por conta do tamanho, deve ter três fases", explicou Sandro Carlesso, diretor da Impacto.
Segundo ele, a primeira fase deve ser mais comercial. "Dentro deste desafio de criarmos movimento, creio que a primeira fase deve ser mais focada no comercial, com um mall e uma torre comercial. Depois disso partiremos para a fase residencial. A ideia é essa, mas ainda não tem nada fechado. Tudo está sendo cuidadosamente estudado. O lançamento se dará em 2024, claro, tudo dependendo dos rumos da economia e das taxas de juros".

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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