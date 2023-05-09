Construtora desenvolve projeto em área diferenciada de Jardim Camburi

Área da Impacto Engenharia, em Jardim Camburi Crédito: Carlos Alberto Silva

A Impacto Engenharia estuda com cuidado o que fazer com uma área bastante diferenciada de Jardim Camburi. Diferenciada por conta do tamanho (12 mil m²) e por conta da localização (em frente ao shopping Norte-sul e uma das poucas que faz divisa com a área do Aeroporto de Vitória). A expectativa é lançar o empreendimento no ano que vem.

"Entendemos que é uma área bastante diferenciada, com destaque, por isso estamos estudando o melhor a ser feito. Deve ser um empreendimento misto - residencial, comercial e empresarial -, afinal, precisamos criar movimento para aquela região. O projeto, por conta do tamanho, deve ter três fases", explicou Sandro Carlesso, diretor da Impacto.