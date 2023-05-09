Morre Fabio Brasileiro, ex-presidente do ES em Ação

Fabio Brasileiro, ex-presidente da ES em Ação Crédito: Edson Chagas

Morreu, na madrugada desta terça-feira (09), aos 55 anos, Fabio Brasileiro, ex-presidente do movimento empresarial ES em Ação (entre 2019 e 2022). Ele estava internado no Hospital Santa Rita, em Vitória, onde tratava um câncer de intestino. A informação é de amigos, familiares e do ES em Ação.

Além da atuação no movimento empresarial, Brasileiro teve uma marcante passagem pela Vale, onde trabalhou por mais de duas décadas e ocupou altos cargos. Nos últimos anos, prestava consultoria para algumas das maiores empresas do Espírito Santo.

O velório começa às 13h e o enterro está marcado para 16h30, no Parque da Paz, Ponta da Fruta.

Vale divulga nota de pesar

"A Vale lamenta profundamente a perda de Fabio Brasileiro, que atuou na empresa por cerca de 30 anos, ocupando diversas posições, desde o cargo de estagiário até diretor. Deixou inúmeras contribuições para a empresa, as pessoas e a sociedade. Após sua trajetória pela Vale, Fábio permaneceu como uma das principais lideranças empresariais do Espírito Santo, fomentando o ambiente de negócios e o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos”.