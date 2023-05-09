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Abdo Filho

Morre Fabio Brasileiro, ex-presidente do ES em Ação

O executivo teve atuação destacada na Vale, onde atuou por mais de duas décadas. Brasileiro lutava contra um câncer de intestino

Públicado em 

09 mai 2023 às 07:28
Abdo Filho

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Abdo Filho

Fabio Brasileiro, presidente da ES em Ação
Fabio Brasileiro, ex-presidente da ES em Ação Crédito: Edson Chagas
Morreu, na madrugada desta terça-feira (09), aos 55 anos, Fabio Brasileiro, ex-presidente do movimento empresarial ES em Ação (entre 2019 e 2022). Ele estava internado no Hospital Santa Rita, em Vitória, onde tratava um câncer de intestino. A informação é de amigos, familiares e do ES em Ação.
Além da atuação no movimento empresarial, Brasileiro teve uma marcante passagem pela Vale, onde trabalhou por mais de duas décadas e ocupou altos cargos. Nos últimos anos, prestava consultoria para algumas das maiores empresas do Espírito Santo.
O velório começa às 13h e o enterro está marcado para 16h30, no Parque da Paz, Ponta da Fruta. 

Vale divulga nota de pesar

"A Vale lamenta profundamente a perda de Fabio Brasileiro, que atuou na empresa por cerca de 30 anos, ocupando diversas posições, desde o cargo de estagiário até diretor. Deixou inúmeras contribuições para a empresa, as pessoas e a sociedade. Após sua trajetória pela Vale, Fábio permaneceu como uma das principais lideranças empresariais do Espírito Santo, fomentando o ambiente de negócios e o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos”.
Rodrigo Ruggiero, diretor de Pelotização da Vale

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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