Delegado da Alfândega do Porto de Vitória é exonerado

Saiu no Diário Oficial da União desta sexta-feira (15) a dispensa do auditor Douglas Costa Koehler do cargo de Delegado da Alfândega da Receita Federal do Porto de Vitória, cadeira que ocupava desde novembro de 2021 e que tinha mandato para ocupar até novembro próximo. Pelas regras do Fisco ele poderia ter o mandato renovado até novembro de 2027. A portaria é assinada por Juliano Justa Neves, subsecretário de Gestão Corporativa da Receita Federal.