Primeira loja de atacarejo francês no ES abre 150 vagas de emprego

O aporte de R$ 140 milhões na unidade de Cariacica inclui a construção da loja de 16 mil m² em uma área de mais ou menos 31 mil m² com amplo estoque. No total, são 16 mil itens, em grandes volumes à pronta entrega. Além disso, a rede informou que todas as unidades da Obramax contam com um atendimento diferenciado, especializado, que oferece soluções práticas e rápidas para os clientes.

"A inauguração da nova unidade faz parte do nosso plano de expansão estratégica em todo o Brasil. Com a meta de abrir pelo menos 30 lojas até o final de 2026, estamos comprometidos em investir mais de R$ 4 bilhões e gerar mais de 4.500 novos empregos em diversas regiões do país, fortalecendo ainda mais nossa presença no mercado e nossa capacidade de atender às necessidades dos nossos clientes", comenta Michael Reins, CEO da Obramax.