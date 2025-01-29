Prestes a inaugurar a primeira loja no Espírito Santo, em Cariacica, a Obramax, atacarejo de material de construção que faz parte do grupo francês Adeo, que também é dono da marca Leroy Merlin, está com 150 vagas abertas, do total dos 200 empregos diretos que o novo empreendimento vai gerar.
A loja está sendo construída com um investimento de R$ 140 milhões às margens da Avenida Mario Gurgel, antiga BR 262 em Campo Grande, ocupando parte de um espaço onde ficava a garagem da Viação Itapemirim. A previsão é abrir as portas até o início do segundo semestre.
As oportunidades são para cargos como analista de logística, supervisor de atendimento e vendedores de vários segmentos. Para participar do processo seletivo, os interessados devem consultar as oportunidades e se inscrever pelo site (clique aqui).
Primeira loja de atacarejo francês no ES abre 150 vagas de emprego
O aporte de R$ 140 milhões na unidade de Cariacica inclui a construção da loja de 16 mil m² em uma área de mais ou menos 31 mil m² com amplo estoque. No total, são 16 mil itens, em grandes volumes à pronta entrega. Além disso, a rede informou que todas as unidades da Obramax contam com um atendimento diferenciado, especializado, que oferece soluções práticas e rápidas para os clientes.
"A inauguração da nova unidade faz parte do nosso plano de expansão estratégica em todo o Brasil. Com a meta de abrir pelo menos 30 lojas até o final de 2026, estamos comprometidos em investir mais de R$ 4 bilhões e gerar mais de 4.500 novos empregos em diversas regiões do país, fortalecendo ainda mais nossa presença no mercado e nossa capacidade de atender às necessidades dos nossos clientes", comenta Michael Reins, CEO da Obramax.