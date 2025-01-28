Ferraço (ao centro) com a Chief Financial Officer (CFO) da BYD Brasil, Peipei Cao, e o gerente da BYD, Leonardo Felippe Crédito: Governo do ES

70% dos carros elétricos da montadora chinesa BYD que foram importados para o Brasil ao longo de 2024. Para este ano, a previsão é repetir o desempenho do ano anterior ou até ampliar as operações de importação e nacionalização de veículos que passam pelos portos capixabas. Espírito Santo foi responsável por receberdos carros elétricos da montadora chinesa BYD que foram importados para o Brasil ao longo de 2024. Para este ano, a previsão é repetir o desempenho do ano anterior ou até ampliar as operações de importação e nacionalização de veículos que passam pelos portos capixabas.

A confirmação foi feita na segunda-feira (27), durante o encontro do vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço (MDB), com executivos da empresa chinesa em São Paulo (SP). Ferraço detalhou que, dos 135 mil veículos elétricos e híbridos que a BYD trouxe para o Brasil em 2024, cerca de 95 mil entraram pelo Espírito Santo.

"Isso significa mais atividade econômica, principalmente em Vila Velha, Cariacica, Viana, Serra e também em Aracruz. Temos um complexo portuário e a capacidade de nacionalização eficientes, aliados aos incentivos que o nosso Estado coloca à disposição, fatores que fazem a diferença no momento da tomada de decisão pela empresa”, avalia Ricardo Ferraço.

O vice-governador e secretário de Desenvolvimento destaca que os resultados têm efeito cascata, desenvolvendo toda uma cadeia de fornecedores. "Somente para a remoção dos veículos dos portos são cerca de mil caminhões envolvidos, gerando mais empregos diretos e indiretos com os negócios associados à operação”, exemplifica.

Your browser does not support the audio element. BYD quer ampliar entrada pelo ES de carros elétricos no país ainda neste ano

No encontro com a Chief Financial Officer (CFO) da BYD Brasil, Peipei Cao, e o gerente de Supply da BYD, Leonardo Felippe, o vice-governador apresentou também os avanços logísticos na área do ParklogBR/ES.

A empresa inaugurou uma nova rota de importação por Portocel, em Aracruz, ampliando a movimentação pelo Espírito Santo . Bem ao lado de Portocel está em obras um porto de águas profundas que será capaz de receber os navios próprios da BYD, que são gigantes que transportam até seis mil veículos. A consolidação desse investimento privado da Imetame vai permitir ampliar os bons resultados do comércio internacional do Espírito Santo, que é uma vocação que temos”, completa Ferraço.

Instituído em setembro de 2024, o Programa Estruturante Parklog/ES é um plano diretor criado e coordenado pelo governo do Espírito Santo com o objetivo de colocar de pé um parque logístico com área de influência nos municípios de Aracruz, Linhares, Colatina, João Neiva, Serra, Ibiraçu, Fundão e Sooretama.