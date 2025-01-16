Vista da Praia do Canto próxima à Ponte do Canal Crédito: Fernando Madeira

R$ 12.287 em dezembro, alta de 12,51% no ano. Na reta final de 2024, a Praia do Canto superou a Enseada do Suá e se tornou o bairro com o metro quadrado mais valorizado de Vitória , capital do país que também ocupa a primeira colocação nesse quesito. A média do metro quadrado na cidade chegou aem dezembro, alta deno ano.

A alta no preço dos imóveis na Praia do Canto, tradicional bairro nobre de Vitória, chegou a 21,8% ao longo de 2024, o maior entre os 10 analisados pelo Índice FipeZap, que analisa a variação de preços de imóveis no Brasil e é calculado com base nas informações de anúncios de imóveis nos portais Zap Imóveis, Viva Real e OLXBr.

R$ 14.592. No mês anterior, havia alcançado R$ 13.952/m², também na primeira colocação. Até outubro, a Enseada estava no topo da lista, com preço médio naquele mês de R$ 13.311/m². A Praia do Canto estava na segunda colocação, com R$ 13.288/m². Em dezembro, a média do metro quadrado na Praia do Canto chegou a. No mês anterior, havia alcançado, também na primeira colocação. Até outubro, a Enseada estava no topo da lista, com preço médio naquele mês de. A Praia do Canto estava na segunda colocação, com

Your browser does not support the audio element. Imóvel na Praia do Canto chega a custar R$ 14 mil por metro quadrado

O preço do metro quadrado na Praia do Canto supera bairros como Vila Mariana (R$ 14.403/m²), quinto mais caro de São Paulo, e da Barra da Tijuca (R$ 13.185/m²), quarto mais elevado do Rio de Janeiro.

Bento Ferreira e Jardim Camburi foram os outros dois bairros que tiveram maior valorização em 12 meses, ainda segundo o FipeZap. Bento Ferreira teve alta de 20,4%, chegando a R$ 10.124/m² em dezembro, e Jardim Camburi acumulou valorização de 17,3%, atingindo R$ 11.020 na média do metro quadrado.

Mas o que explica a Praia do Canto ter assumido a ponta na reta final do ano? Para Renato Avelar, associado da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), a escalada dos preços foi resultado dos lançamentos que estão sendo feitos no bairro. Com poucas opções de terrenos, os novos empreendimentos têm sido viabilizados com a derrubada de casas antigas e até centros comerciais.

Embora os lançamentos representem menos de 10% do total de anúncios, segundo Avelar, ainda assim acabam elevando o preço médio do bairro. Enquanto um lançamento custa aproximadamente R$ 25 mil, o metro quadro, um usado está em torno de R$ 11 mil, conforme indicadores locais. Na opinião de Avelar, o índice em geral, por não contar com o valor de venda dos imóveis, acaba não refletindo o mercado atual, apresentando sempre preços mais altos que os praticados.

“A Praia do Canto é um bairro único no Brasil. Tem bom coeficiente de arborização, é um bairro amplo e com avenidas largas e que traz uma tranquilidade, bucolismo e segurança que nenhum outro bairro oferece, fora a beleza natural. Por isso acaba sendo um dos lugares favoritos", aponta.