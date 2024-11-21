Carros elétricos: Bombeiros avaliam regras para pontos de recarga no ES

Não foi por acaso que a reportagem usou o termo "carros eletrificados" neste texto. Dizer que são "carros elétricos" não seria incorreto, mas ignoraria a complexidade da tecnologia. Cada carro tem o seu próprio funcionamento - e isso faz toda a diferença, sobretudo para o consumidor. Embora os conceitos sejam parecidos, há modelos diferentes.

1 - PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) – O “Veículo Híbrido Plugável” ou híbrido de recarga externa é similar ao HEV, com o diferencial de demandar recarrega externa das baterias, em tomadas ou eletropontos, como se fosse um automóvel 100% elétrico. Isso porque seu banco de baterias costuma ser maior.

2 - BEV (Batery Electric Vehicle) - O “Veículo Elétrico a Bateria” é necessariamente um EV que possui um banco de baterias para alimentar os motores, demandando assim uma recarga externa em tomada, wallbox ou carregadores rápidos.

3 - MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) – O “Veículo Híbrido Leve" ou híbrido parcial prioriza geralmente o motor a combustão para propulsionar o veículo, mas utiliza um pequeno motor elétrico para auxiliar a unidade térmica em algumas situações, como fornecer potência extra, manter os sistemas ligados nas desacelerações enquanto o motor se desacopla, etc. O objetivo é ajudar a economizar combustível.

4 - HEV (Hybrid Electric Vehicle) – O “Veículo Elétrico Híbrido”, diferentemente dos anteriores, combina um motor a combustão a uma ou mais unidades elétricas. Esta sigla, especificamente, designa os híbridos convencionais, também conhecidos como híbridos plenos. Num veículo HEV, o propulsor movido a gasolina ou flex é responsável por tracionar as rodas, mas também realiza a função de gerar eletricidade para as baterias com as frenagens regenerativas, além de fornecer mais potência em determinadas situações, como arrancadas e ultrapassagens

5 - REEV (Range-Extended Electric Vehicle) – O “Carro Elétrico de Autonomia Prolongada” tem como conceito principal um motor a combustão que funciona como gerador de eletricidade em situações em que a carga da bateria está muito baixa, de modo que a autonomia seja estendida o suficiente para se dirigir até um ponto de recarga. Porém, esse motor não é capaz de mover o veículo.

Fonte: https://www.mobiauto.com.br/revista/phev-mhev-bev-entenda-as-siglas-de-carros-eletricos-e-hibridos/1778