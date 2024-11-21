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Criação de manual

Carros elétricos: Bombeiros avaliam regras para pontos de recarga no ES

Documento com normas, que poderia servir como um "manual", indicaria as condições e obrigações para instalação dos carregadores em casas e condomínios

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 08:27

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

21 nov 2024 às 08:27
Eletropostos oferecem energia elétrica para carros nas cidades
Eletropostos oferecem energia elétrica para carros nas cidades Crédito: Pixabay
Os olhos do mundo estão cada vez mais voltados para a fabricação, venda e utilização de carros eletrificados, não à toa há um aumento no número de veículos diferente daqueles do "padrão gasolina" circulando nas cidades brasileiras, inclusive no Espírito Santo. Considerando o aumento expressivo da frota, o Corpo de Bombeiros estuda estabelecer regras para instalação de pontos de recarga em casas e prédios no Estado, os chamados eletropostos.
Segundo os Bombeiros, o documento, que poderia servir como um "manual", indicaria as condições e obrigações para instalação dos carregadores nas residências e em edifícios. As regras também ajudariam a diminuir os riscos de incêndio ou incidentes relacionados às instalações elétricas.
Entre janeiro e outubro de 2024, foram vendidos 4.270 carros eletrificados no Espírito Santo – mais que o dobro em comparação ao mesmo período de 2023 – segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). O aumento na frota de veículos elétricos e híbridos fez com que o Corpo de Bombeiros voltasse as atenções ao tema. Apesar do crescimento nas vendas, as unidades de Corpo de Bombeiros no Brasil ainda não têm uma norma específica em relação à instalação de pontos de recarga.

O que é um eletroposto?

Um eletroposto é uma estação de recarga de veículos eletrificados. É um sistema que oferece energia elétrica para carregar a bateria dos veículos, como fonte de alimentação. Há eletropostos em casas em condomínios, mas também em shoppings e estabelecimentos comerciais.

A corporação informou que acompanha "em nível nacional os estudos que estão sendo realizados em relação ao combate a incêndio em veículos elétricos e elaboração de normativas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações". Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que não houve até o momento ocorrências de incêndios com carros elétricos no Espírito Santo.
"A corporação participa ativamente do comitê nacional da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para a elaboração de normativas nessa área, e participou recentemente de um simulado com fogo real em veículo elétrico, o primeiro realizado no Brasil. A partir deste simulado, será emitido um relatório com a análise das informações coletadas em campo para embasamento das futuras normas que serão elaboradas pelos Corpos de Bombeiros, incluindo as regras de instalação de ponto de carregamento de veículos elétricos em edificações"
Corpo de Bombeiros do Espírito Santo - Trecho de nota enviada à reportagem de A Gazeta
A norma (NBR 17019/2022) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) prevê os requisitos para instalações de pontos de recarga. Não havendo uma regulamentação própria do Corpo de Bombeiros, a corporação recomenda que a norma da ABNT seja "atendida em sua íntegra".
Ainda conforme o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, equipes de emergência da corporação têm realizado treinamentos práticos em técnicas de intervenção em incêndios envolvendo sistemas eletroquímicos e veículos elétricos.
"Essas iniciativas surgem em resposta ao crescente número de veículos elétricos e híbridos no Brasil e no nosso Estado, destacando a necessidade urgente de atualizar e capacitar as equipes de emergência para lidar com ocorrências relacionadas a esses veículos", informa em nota.

Consulta pública guia debate em São Paulo

Em abril deste ano, o Corpo de Bombeiros de São Paulo publicou um documento com medidas que podem ser adotadas em prédios e locais que tenham os carregadores. O documento abriu o debate sobre o tema, como uma consulta pública, para aprimorar as normas. A corporação, durante um período, recebeu sugestões de diversos setores da sociedade. Entre as medidas propostas para reduzir o risco de incêndio, há algumas medidas: distanciamento entre as vagas, instalação de parede corta-fogo e de chuveiros automáticos.

Propostas para evitar incêndio em eletropostos em São Paulo

Vendas sobem no ES e SP lidera ranking de carros eletrificados

Entre janeiro e outubro de 2024, o Brasil registrou a venda de 138.581 veículos eletrificados. No mesmo período do ano passado, foram vendidos 67.047 veículos eletrificados - um aumento de 106%. Considerando os dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), o Estado de São Paulo concentra a maioria das vendas.
10 Estados que mais venderam carros eletrificados até outubro de 2024:
  1. São Paulo: 45.026 veículos vendidos
  2. Distrito Federal: 11.842 veículos vendidos
  3. Rio de Janeiro: 10.282 veículos vendidos
  4. Paraná: 9.334 veículos vendidos
  5. Santa Catarina: 8.976 veículos vendidos
  6. Minas Gerais: 8.275 veículos vendidos
  7. Rio Grande do Sul: 7.276 veículos vendidos
  8. Bahia: 4.609 veículos vendidos
  9. Espírito Santo: 4.270 veículos vendidos
  10. Goiás: 4.175 veículos vendidos
O Espírito Santo seguiu a tendência nacional, registrando aumento no número de vendas em 2024. Entre janeiro e outubro, foram vendidos 4.270 veículos eletrificados. De janeiro a outubro de 2023, foram 2.010 vendas registradas. Ou seja, mais que dobrou o volume de vendas no Espírito Santo.
A Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) ainda reúne dados detalhados sobre as vendas. No Espírito Santo, é Cariacica quem registra o maior número de veículos vendidos. As cidades da Grande Vitória estão no topo do ranking.
Ranking mostra que Cariacica é a cidade do ES com mais vendas de carros eletrificados em 2024
Ranking mostra que Cariacica é a cidade do ES com mais vendas de carros eletrificados em 2024 Crédito: Reprodução | ABVE
No Espírito Santo, o veículo eletrificado mais vendido em 2024 é um modelo do Song Plus, da fabricante chinesa BYD - foram 486 unidades vendidas até outubro. Na sequência, há dois modelos diferentes do Dolphin, também da BYD. A fabricante chinesa é a mais popular do Espírito Santo, considerando apenas os veículos que não são movidos apenas a gasolina. GWM, Volvo e Toyota aparecem na sequência.

Por que são chamados de 'carros eletrificados'?

Não foi por acaso que a reportagem usou o termo "carros eletrificados" neste texto. Dizer que são "carros elétricos" não seria incorreto, mas ignoraria a complexidade da tecnologia. Cada carro tem o seu próprio funcionamento - e isso faz toda a diferença, sobretudo para o consumidor. Embora os conceitos sejam parecidos, há modelos diferentes.

1 - PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) – O “Veículo Híbrido Plugável” ou híbrido de recarga externa é similar ao HEV, com o diferencial de demandar recarrega externa das baterias, em tomadas ou eletropontos, como se fosse um automóvel 100% elétrico. Isso porque seu banco de baterias costuma ser maior.

2 - BEV (Batery Electric Vehicle) - O “Veículo Elétrico a Bateria” é necessariamente um EV que possui um banco de baterias para alimentar os motores, demandando assim uma recarga externa em tomada, wallbox ou carregadores rápidos.

3 - MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) – O “Veículo Híbrido Leve" ou híbrido parcial prioriza geralmente o motor a combustão para propulsionar o veículo, mas utiliza um pequeno motor elétrico para auxiliar a unidade térmica em algumas situações, como fornecer potência extra, manter os sistemas ligados nas desacelerações enquanto o motor se desacopla, etc. O objetivo é ajudar a economizar combustível.

4 - HEV (Hybrid Electric Vehicle) – O “Veículo Elétrico Híbrido”, diferentemente dos anteriores, combina um motor a combustão a uma ou mais unidades elétricas. Esta sigla, especificamente, designa os híbridos convencionais, também conhecidos como híbridos plenos. Num veículo HEV, o propulsor movido a gasolina ou flex é responsável por tracionar as rodas, mas também realiza a função de gerar eletricidade para as baterias com as frenagens regenerativas, além de fornecer mais potência em determinadas situações, como arrancadas e ultrapassagens

5 - REEV (Range-Extended Electric Vehicle) – O “Carro Elétrico de Autonomia Prolongada” tem como conceito principal um motor a combustão que funciona como gerador de eletricidade em situações em que a carga da bateria está muito baixa, de modo que a autonomia seja estendida o suficiente para se dirigir até um ponto de recarga. Porém, esse motor não é capaz de mover o veículo.

Fonte: https://www.mobiauto.com.br/revista/phev-mhev-bev-entenda-as-siglas-de-carros-eletricos-e-hibridos/1778

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