Carros elétricos: Bombeiros avaliam regras para pontos de recarga no ES

O que é um eletroposto?
Um eletroposto é uma estação de recarga de veículos eletrificados. É um sistema que oferece energia elétrica para carregar a bateria dos veículos, como fonte de alimentação. Há eletropostos em casas em condomínios, mas também em shoppings e estabelecimentos comerciais.
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- São Paulo: 45.026 veículos vendidos
- Distrito Federal: 11.842 veículos vendidos
- Rio de Janeiro: 10.282 veículos vendidos
- Paraná: 9.334 veículos vendidos
- Santa Catarina: 8.976 veículos vendidos
- Minas Gerais: 8.275 veículos vendidos
- Rio Grande do Sul: 7.276 veículos vendidos
- Bahia: 4.609 veículos vendidos
- Espírito Santo: 4.270 veículos vendidos
- Goiás: 4.175 veículos vendidos
Por que são chamados de 'carros eletrificados'?
Não foi por acaso que a reportagem usou o termo "carros eletrificados" neste texto. Dizer que são "carros elétricos" não seria incorreto, mas ignoraria a complexidade da tecnologia. Cada carro tem o seu próprio funcionamento - e isso faz toda a diferença, sobretudo para o consumidor. Embora os conceitos sejam parecidos, há modelos diferentes.
1 - PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) – O “Veículo Híbrido Plugável” ou híbrido de recarga externa é similar ao HEV, com o diferencial de demandar recarrega externa das baterias, em tomadas ou eletropontos, como se fosse um automóvel 100% elétrico. Isso porque seu banco de baterias costuma ser maior.
2 - BEV (Batery Electric Vehicle) - O “Veículo Elétrico a Bateria” é necessariamente um EV que possui um banco de baterias para alimentar os motores, demandando assim uma recarga externa em tomada, wallbox ou carregadores rápidos.
3 - MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) – O “Veículo Híbrido Leve" ou híbrido parcial prioriza geralmente o motor a combustão para propulsionar o veículo, mas utiliza um pequeno motor elétrico para auxiliar a unidade térmica em algumas situações, como fornecer potência extra, manter os sistemas ligados nas desacelerações enquanto o motor se desacopla, etc. O objetivo é ajudar a economizar combustível.
4 - HEV (Hybrid Electric Vehicle) – O “Veículo Elétrico Híbrido”, diferentemente dos anteriores, combina um motor a combustão a uma ou mais unidades elétricas. Esta sigla, especificamente, designa os híbridos convencionais, também conhecidos como híbridos plenos. Num veículo HEV, o propulsor movido a gasolina ou flex é responsável por tracionar as rodas, mas também realiza a função de gerar eletricidade para as baterias com as frenagens regenerativas, além de fornecer mais potência em determinadas situações, como arrancadas e ultrapassagens
5 - REEV (Range-Extended Electric Vehicle) – O “Carro Elétrico de Autonomia Prolongada” tem como conceito principal um motor a combustão que funciona como gerador de eletricidade em situações em que a carga da bateria está muito baixa, de modo que a autonomia seja estendida o suficiente para se dirigir até um ponto de recarga. Porém, esse motor não é capaz de mover o veículo.
Fonte: https://www.mobiauto.com.br/revista/phev-mhev-bev-entenda-as-siglas-de-carros-eletricos-e-hibridos/1778