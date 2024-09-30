Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Venda de carros eletrificados no Brasil pode superar modelos só a combustão em 2030, diz Anfavea
Crescimento da demanda

Venda de carros eletrificados no Brasil pode superar modelos só a combustão em 2030, diz Anfavea

Estudo afirma que híbridos e elétricos poderão somar mais de 90% das vendas de novos no Brasil em 2040; atualmente respondem por pouco mais de 7% das vendas de novos no Brasil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 set 2024 às 11:59

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 11:59

19 modelos que devem ser lançados no Brasil no segundo semestre
Modelos elétricos e híbridos ainda são minoria nas vendas, mas mercado tem atraído montadoras chinesas Crédito: Unsplash
A indústria automotiva brasileira divulgou um levantamento sobre "descarbonização" em que afirma que a venda de veículos leves híbridos e totalmente elétricos no país poderá superar os emplacamentos de modelos somente a combustão em 2030. O levantamento foi realizado pelo Boston Consulting Group, a pedido da associação de montadoras Anfavea, ao longo do primeiro semestre deste ano, ouvindo agentes do setor, representantes governamentais e consumidores, afirmou a entidade.
O estudo afirma que os veículos eletrificados (híbridos e elétricos) poderão somar mais de 90% das vendas de novos no Brasil em 2040. Atualmente, os veículos leves eletrificados respondem por pouco mais de 7% das vendas de novos no Brasil. A pesquisa foi realizada em um momento em que grupos chineses como BYD e GWM importam grande volume de veículos eletrificados ao país, em meio a uma estratégia de início de operação de fábricas locais.
Enquanto isso, outros como a também chinesa Zeekr preparam entrada no país, ao passo que montadoras locais seguem lentas na adoção da eletrificação apesar de rápidos avanços de suas matrizes no exterior.
Na categoria veículos pesados, que reúnem caminhões e ônibus, as vendas do que a Anfavea chama de "novas tecnologias de propulsão" podem representar 60% do mercado em 2040. "Em aplicações como ônibus urbanos, as versões elétricas podem ultrapassar 50% já em 2035", afirmou a entidade.
Segundo o levantamento, atualmente, o setor automotivo emite 242 milhões de toneladas de gás carbônico por ano, o que representa cerca de 13% das emissões totais do poluente no Brasil. Se o ritmo atual de crescimento for mantido, as emissões de CO2 poderão atingir 256 milhões de toneladas em 2040.
Mas o estudo afirma que as emissões acumuladas entre 2023 e 2040 poderão ser reduzidas em 281 milhões de toneladas de CO2 por meio da "combinação de esforços" entre novas tecnologias e aplicação de biocombustíveis.
"O Brasil tem grande potencial para combinar tecnologias automotivas inovadoras com a força dos biocombustíveis", afirma Masao Ukon, diretor executivo do segmento automotivo do BCG para América do Sul.
"Este avanço está condicionado ao desenvolvimento de um ecossistema envolvendo fornecedores, infraestrutura de recarga, produção e distribuição de energia e biocombustíveis", acrescenta o executivo em comunicado à imprensa.

LEIA MAIS EM MOTOR

Caminhões elétricos ganham autonomia e capacidade de carga; conheça os lançamentos

Airbags mortais ainda equipam 2,6 milhões de carros no Brasil; saiba se o seu é um deles

GM investe R$ 5,5 bilhões para fabricar carros híbridos no Brasil

Stellantis quer vender carros híbridos no hemisfério Sul como alternativa aos elétricos

BYD deve começar a produzir carros híbridos flex no Brasil em 2025

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carro Elétrico Carro Híbrido Caminhão Elétrico
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Causas impossíveis? 7 orações poderosas para situações difíceis
All Stars Jazz Band será formada exclusivamente para o festival
Itaúnas: festival de jazz e blues gratuito terá banda criada exclusivamente para o evento
Imagem de destaque
'Indústria paralela' orienta imigrantes a fingirem ser gays para obterem asilo, mostra investigação da BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados