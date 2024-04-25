Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Varejo

Obramax, do mesmo grupo da Leroy Merlin, vai abrir loja em Cariacica

O atacarejo de material de construção faz parte do Grupo Adeo, da França, que tem um faturamento global de mais de 100 bilhões de euros

Públicado em 

25 abr 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Terraplanagem sendo realizada em terreno nas margens da BR 262 em Campo Grande, Cariacica
Terraplanagem sendo realizada em terreno nas margens da BR 262, em Campo Grande, Cariacica Crédito: Vitor Jubini
A Obramax, atacarejo de material de construção que faz parte do grupo francês Adeo, que também é dono da marca Leroy Merlin, vai abrir uma unidade em Campo Grande, Cariacica. A loja ficará em um terreno de 31 mil m² e terá 17 mil m² de área construída. Ela ocupará parte de um espaço que abrigou, por muitos anos, a antiga garagem da Viação Itapemirim. A outra parte do terreno é ocupada por uma loja do Sempre Tem, do Grupo Carone.
O acordo com os donos da área foi feito no modelo 'built to suit' ou simplesmente BTS, que é uma forma de locação em que o imóvel é construído especificamente para atender as necessidades do locatário. "O contrato está assinado e tem duração de 20 anos. A terraplanagem foi autorizada pelos órgãos ambientais e já foi iniciada. A expectativa é de que a construção seja entregue à Obramax em 12 meses", disse Anderson Figueira, da Multi Imóveis Vitória, que, ao lado de seu sócio, Adhemar Reis, costurou o negócio.
A unidade de Cariacica faz parte de um plano de expansão da companhia no Brasil. A ideia é ter 30 pontos de venda no país até o final de 2026, hoje, são quatro: as lojas já inauguradas ficam em Piracicaba (SP), Rio de Janeiro, São Paulo e Praia Grande. Fundado em 1923, o Grupo Adeo é o maior varejista de material de construção da Europa e o terceiro do mundo. O faturamento global é de 100 bilhões de euros.

Veja Também

As alternativas da Petrobras para a unidade de gás de Anchieta

Petrobras vai interromper operação da unidade de gás de Anchieta

Papo de Valor #03: fim do aluguel e da venda? As novas formas de se consumir um imóvel

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Cariacica Economia espírito santo Grande Vitória Varejo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Programa CBN Vitória com Fernanda Queiroz
CBN Vitória ao vivo: o esquema de mobilidade e transporte para Festa da Penha e show do Guns N' Roses
Imagem de destaque
Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro em Cachoeiro
Imagem de destaque
Mutirão oferece documentação gratuita a pessoas em vulnerabilidade em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados