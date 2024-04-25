Obramax, do mesmo grupo da Leroy Merlin, vai abrir loja em Cariacica

Terraplanagem sendo realizada em terreno nas margens da BR 262, em Campo Grande, Cariacica Crédito: Vitor Jubini

A Obramax, atacarejo de material de construção que faz parte do grupo francês Adeo, que também é dono da marca Leroy Merlin, vai abrir uma unidade em Campo Grande, Cariacica. A loja ficará em um terreno de 31 mil m² e terá 17 mil m² de área construída. Ela ocupará parte de um espaço que abrigou, por muitos anos, a antiga garagem da Viação Itapemirim. A outra parte do terreno é ocupada por uma loja do Sempre Tem, do Grupo Carone.

O acordo com os donos da área foi feito no modelo 'built to suit' ou simplesmente BTS, que é uma forma de locação em que o imóvel é construído especificamente para atender as necessidades do locatário. "O contrato está assinado e tem duração de 20 anos. A terraplanagem foi autorizada pelos órgãos ambientais e já foi iniciada. A expectativa é de que a construção seja entregue à Obramax em 12 meses", disse Anderson Figueira, da Multi Imóveis Vitória, que, ao lado de seu sócio, Adhemar Reis, costurou o negócio.