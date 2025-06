Aeroporto de Vitória vai receber voos internacionais de jatos executivos

Novo jato de Gusttavo Lima chegou a Goiânia e precisou fazer "escala especial" no ES. Crédito: Guilherme de Napoli

O Aeroporto de Vitória vai passar a receber voos internacionais de jatos executivos sem a necessidade de escalas em outras cidades brasileiras, como acontece hoje. O famoso pinga-pinga é obrigatório porque a tripulação precisa fazer a imigração em outros aeroportos, já que Vitória não tem estrutura para isso. A Zurich Airport Brasil, concessionária responsável pelo complexo, já entrou com as solicitações junto à Receita Federal e à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e a autorização deve sair nos próximos meses. Assim, as aeronaves importadas poderão fazer o processo completo em Vitória, vindo direto de seus locais de origem (quase 80% vêm dos Estados Unidos). Um baita ganho para a já competitiva estrutura de importação de aeronaves que opera no Estado.

Este é um pedido antigo das empresas responsáveis por trazer as aeronaves de fora do Brasil. O Espírito Santo é, hoje, a maior porta de entrada de helicópteros e jatos executivos do Brasil. No ano passado, de acordo com dados compilados pelo Sindiex (Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo), mais de 400 aparelhos foram nacionalizados em solo capixaba. O movimento bateu em US$ 1,5 bilhão, mais de R$ 8 bilhões.

As maiores tradings do comércio internacional brasileiro importam aeronaves por Vitória há um bom tempo. Além dos benefícios fiscais oferecidos pelo governo capixaba, o Aeroporto de Vitória conta com uma boa infraestrutura operacional, bem alinhada com a Alfândega, e o Estado está a menos de 1,2 mil quilômetros de grande parte do destino final dos aparelhos (São Paulo é o maior deles). A instalação da imigração para os tripulantes acaba com um dos últimos gargalos.

