Importação de aviões: expansão da capacidade em Vitória depende de um ok

A Alfândega de Vitória afirmou ser possível nacionalizar até 10 aeronaves ao mesmo tempo. Hoje, são três slots (prazo dado pela autoridade entre o pouso e a decolagem) disponíveis para a nacionalização. A mudança poderia se dar ainda em 2022. A Zurich Airport do Brasil, administradora do terminal, também já sinalizou positivamente. Falta apenas o ok da superintendência da 7ª Região Fiscal, responsável pelas operações da Receita Federal
no Rio e Espírito Santo para que a coisa ande.
Algo perto de 80% das aeronaves destinadas a voos privados importadas pelo Brasil entram pelo Espírito Santo. Números levantados pelo Sindiex (Sindicato do Comércio de Exportação e Importação) mostram que, até agosto, foram faturados US$ 536,2 milhões por aqui (R$ 2,73 bi). A expectativa é superar os R$ 5 bi até o final do ano. Os preços das aeronaves importadas pelo Espírito Santo partem de US$ 800 mil e chegam a US$ 80 milhões. Apesar disso, alguns modelos, se encomendados hoje, só chegarão em 2025.